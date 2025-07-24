強制舉報虐待兒童條例明年1.20起實施　孫玉菡：條例成功落實需時

《強制舉報虐待兒童條例》將於明年1月20日起實施，規定包括社會福利、教育及醫療衛生界的25類指明專業人員，必須舉報嚴重虐兒個案。政府今日（24日）推出《強制舉報者指南》，讓業界了解需要舉報的情況。



勞工及福利局局長孫玉菡指，指南的制定是根據法例而寫出來，將較法例上較抽像但要求舉報的要求，落實在現實的不同場景。他又說，條例正式生效後，當局最主要的任務是要令其成功落實，認為此項工作需時。



勞工及福利局局長孫玉菡指，《指南》以電子模式讓有關人員可透過問答方式，決定個案是否需要舉報，亦可以協助解決法律下的專業責任，令他們安心。（陳穎欣攝）

孫玉菡說，《指南》的制定是根據法例而寫出來，將一些法例上要求舉報，但較抽像的要求落實在現實的不同場景。他又認為《指南》以電子模式讓有關人員可透過問答方式，決定個案是否需要舉報，亦可以協助解決法律下的專業責任，令他們安心。

孫玉菡又說，三個界別即社福界、教育界及醫療衛生界，要做廣泛的培訓，令數以萬計有責任的專業人士都熟悉舉報者指南，以及其電子平台的運作模式。他指在下年1月20日《強制舉報虐待兒童條例》正式生效後，當局最主要的任務是要令條例成功落實，認為此項工作需時，指當局需投入大量的時間、精力和資源，去處理包括若出現強制舉報個案的時候，如何幫助小朋友處理家庭之間的相關議題。