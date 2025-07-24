以假文件詐騙4萬政府及學校資助　婦女基督徒協會前主席罪成

廉政公署早前起訴案發時為香港婦女基督徒協會主席丘嘉熙，涉使用虛假收據及報價單申領政府資助活動開支，並且在於另一劇團兼職時詐騙3間學校支付活動費用，涉及款項共逾4萬元。被告今日（24日）被裁定罪名成立，即時還押至懲教署。法官將案件押後至8月7日求情及判刑，以待索取被告的背景報告。



廉政公署。（資料圖片）

被告同時在新域劇團擔任兼職教育主任

36歲被告丘嘉熙案發時為婦女基督徒協會主席，同時在新域劇團擔任兼職教育主任，負責向本地學校推廣該劇團的戲劇節目。經審訊後被裁定共6項罪名成立，包括代理人意圖欺騙其主事人而使用載有不實內容的文件罪、使用虛假文書的副本罪及欺詐罪。

案情指，婦女基督徒協會於2020年2月至2021年6月期間，分別獲婦女事務委員會和政制及內地事務局撥款舉辦一個繪畫班及一個有關性別認同的工作坊。根據該兩個撥款機構規定，被告須事先分別取得最少五份及兩份書面報價。

提交報價單為購買畫框前取得

被告其後向協會提交一份報價紀錄及一張收據，誤導協會向她發還購買80個畫框的費用。報價紀錄顯示隨附的五張報價單均於她購買畫框前取得，當中包括新域劇團的報價單。

廉政公署。（資料圖片）

廉署發現新域劇團沒有發出報價單

被告提供的收據顯示，一間畫室以1.2萬元出售有關畫框。不過廉署調查發現新域劇團沒有發出報價單，其餘4張報價單則於採購後取得，而該畫室從沒出售該等畫框予被告。

此外，被告又向政制及內地事務局提交一份新域劇團報價單副本，以申領發還該工作坊的影片拍攝及剪輯服務開支。惟廉署調查發現，新域劇團從沒有發出上述報價單，而有關服務合約是以11,250元判授予被告時任男朋友的製作公司。

案情又透露，被告曾向一間小學及兩間中學訛稱其戲劇活動會由新域劇團提供，詐騙該3間學校向被告支付費用共逾1.7萬元。廉署調查發現，該等活動並非由新域劇團提供。

九龍城裁判法院。（資料圖片 / 魯嘉裕攝）

被告今日（24日）在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，即時還押至懲教署。法官將案件押後至8月7日求情及判刑，以待索取被告的背景報告。