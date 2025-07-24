黑客入侵亞洲萬里通偷里數　私隱專員公署：2216港人個資或外泄

國泰航空今日（24日）公布，有不法份子利用雙重驗證漏洞，登入其會員用戶帳戶，導致會員的「亞洲萬里通」（Asia Miles）里數被盜。事件涉及約1,000個國泰會員帳戶，大部份為香港會員。



個人資料私隱專員公署表示，公署已根據既定程序就事故展開循規審查。受影響的帳戶中，有724個為香港帳戶，並可能導致2,216名香港客戶的個人資料受影響，涉及的個人資料可能包括會員等級、姓名、旅行證件資料、電話號碼等。



國泰航空表示，近日發現有不法份子以欺詐手段利用雙重驗證漏洞登入約1,000個會員用戶帳戶，導致個人資料被未經授權取用，以及「亞洲萬里通」里數被盜。（資料圖片／盧翊銘攝）

國泰航空表示，近日發現有不法份子以欺詐手段利用雙重驗證漏洞登入約1,000個會員用戶帳戶，導致個人資料被未經授權取用，以及「亞洲萬里通」里數被盜。（國泰網頁）

個人資料私隱專員公署回覆查詢表示，公署上周二（15日）接獲國泰的資料外泄事故通報，已根據既定程序就事故展開循規審查。據國泰今日提交的進一步資料，初步顯示該事件導致全球共約1,000個會員帳戶受影響，當中包括724個香港會員帳戶，並可能導致2,216名香港客戶的個人資料受影響。

涉及的個人資料視乎會員帳戶的資料情況，可能包括會員等級、姓名、性別、出生日期、會員加入日期、居住國家、里數、積分狀態結餘、電郵地址、流動電話號碼、通訊地址、餐膳及／或座位偏好、兌換群組成員的姓名及旅行證件資料，如護照號碼。

公署又指，暫時未有接獲有關今次事件的查詢或投訴。