保險公司身份證副本當環保紙重用泄個人資料　鍾麗玲：不應犯的錯

個人資料私隱專員公署周一（7日）公布8宗違反《私隱條例》規定的資料保安事故，分別涉及政府部門、醫療服務機構、航空公司、旅行社等。個人資料私隱專員鍾麗玲今早（8日）在電台節目中提到，有保險公司將原本須棄置的個人簡歷、身份證副本等載有個人資料紙張，當作環保紙列印文件，又發送至其他公司致資料外泄，認為是「對個人資料有認知都不應該犯的錯」，建議所有機構加強培訓。她又表示，今年上半年接獲97宗個案，與去年同期相若。



2月24日，個人資料私隱專員公署在新界區拘捕一名42歲中國籍男子。（資料圖片）

8宗個案均涉及員工疏忽及沒有跟從公司指引 不涉及系統性問題

鍾麗玲今早在港台節目《千禧年代》表示，8宗個案都涉及員工疏忽，及沒有跟從公司指引，並不涉及公司系統性問題。因應個案嚴重程度，私隱專員公署向其中2宗個案發出執行通知，3宗發出警告信，另外3宗則發出勸喻信。她續說，今年上半年接獲97宗個案，數字與去年同期相若。

其中一個個案涉及一名保險公司員工，其將印有履歷表、身份證資料的環保紙重用，並寄出到另一間公司，鍾麗玲形容是「對個人資料有認知都不應該犯的錯」。不過，她指該保險公司原已有指引，只是該名員工可能一時疏忽或「就手」才出錯。

私隱專員鍾麗玲。（私隱專員公署提供圖片）

鍾麗玲指，私隱專員公署去年曾進行調查，發現大部份公司在網絡安全方面表現不錯，但員工對保護個人資料的意識不足，認為所有機構都應對員工提供持續培訓，而不只在他們入職時培訓一次便結束。她又說，公司及機構應準備資料外洩事故應變計劃，當有外洩事故時，便可有系統，快捷有效地處理，並遏上損害繼續擴大。