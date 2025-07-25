警司涉酒吧摸女下屬大腿　辯方指多人聚會下非禮機會微　8.25裁決

警司陳建愉涉在酒吧摸女下屬大腿，及後又涉在警署摸同一女下屬的面，被控非禮及普通襲擊案，今（25日）在粉嶺裁判法院續審，控辯雙方早前已提交書面陳詞，辯方補充指，被告是警司，沒有案底，事發地點為多人聚會，被告在此情況下非禮的機會極微，且證供反映被告的行為出於友善，反映出本案有疑點。案件將押後至8月25日裁決。



被告陳建愉（42歲，警司）被控於2024年5月14日與5月15日之間，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子X；於2024年8月某日，在青衣青衣鄉事會路13號青衣警署4樓襲擊X；於同年8月與9月期間某一日，在青衣警署15樓襲擊X；於2024年11月7日，在青衣警署2樓廁所外襲擊X。

警司陳建愉否認非禮及襲擊女下屬。(陳蓉攝)

控方認為應考慮被告是否有侵犯性

控方回應辯方的陳詞指，認為辯方所指普通襲擊一罪，控方須證明被告的行為有惡意的基礎是不正確，控方認為應考慮的是該行為是否有侵犯性，而非單獨考慮是否有惡意。

辯方指女事主當時並無生氣

辯方引述潘志文案指出，被告是警司，沒有案底，事發地點為多人聚會，被告會在此情況下非禮的機會極微，而X的作供亦指出，當時她沒有與被告爭執，沒有生氣，可見證供傾向指出被告的行為是友善的。

案發於是慶祝被告升職的聚會

辯方續指，最重要的是，當日為慶祝被告升職的聚會，在場有很多警務人員，均作供指沒有看到被告的行為，加上X亦指出與被告沒有交惡，可反映出本案有疑點。

案件編號：FLCC308/2025