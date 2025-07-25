「韋帕」摧毀半世紀榕樹　民青局感謝中國建築義工隊火速清障

颱風「韋帕」襲港期間帶來狂風暴雨，多區出現塌樹、水浸等情況。沙田小瀝源村一棵樹齡超過半個世紀的巨型印度榕樹，塌樹的樹幹及枝葉覆蓋範圍達逾3500平方呎，塌樹不但砸中兩輛停泊在場的私家車致車體嚴重變形，更有大量樹枝跌落河道，所幸無人受傷。



中國建築社區應急義工隊在接到民政事務處求助後，到現場進行勘察搶險，連夜燒焊定制大型鐵托架，並改裝吊運車，力爭以最快速度完成清理工作，將對居民生活的影響降至最低。民政及青年事務局今日在社交平台發文，感謝義工隊合力處理塌樹善後工作。



塌樹的樹幹及枝葉覆蓋範圍達逾3500平方呎

塌樹的樹幹及枝葉覆蓋範圍達逾3500平方呎

７月23日8時許，應急義工隊召集20名工程人員，攜帶70噸吊機、45噸吊臂起重機貨車和升降台等專業機械設備展開清障行動。有義工表示，能在緊急時刻挺身而出、服務社區，正是義工隊成立的初心與使命。

麥美娟（左）趕赴清障現場慰問考察

民政及青年事務局局長麥美娟今日（25日）趕赴清障現場慰問考察，在聽取施工方案後，她提醒大家在炎熱天氣下工作務必注意安全。民政事務專員余懷誠亦透露，早在颱風來臨前，已與中建義工隊建立緊密聯繫機制，塌樹後雙方迅速啟動應急預案。

「韋帕」襲港期間 應急義工隊出動救援14次

颱風期間，除沙田小瀝源村有百年榕樹倒塌外，荃灣亦發生兩處大樹倒塌造成風險的意外，一是寶安商會王少清中學旁大樹倒塌壓毀圍欄及路燈，應急義工隊率12人團隊攜一部吊雞車、一部升降台車、三部夾斗車及數輛工程車和若干油鋸抵達現場，經與荃灣民政處、警務處、消防處、路政署等多部門協調配合，僅用時3小時便完成清障。

另一起是位于荃灣梨木樹村三座旁山坡一主要行人樓梯也有多處樹木受強烈颱風影響而倒塌，壓到傍邊攔河。橫跨樓梯的樹木對附近居民日常生活出行造成極大地不便，應急義工隊10人小隊迅速出動救援，經過7小時緊急搶險，梨木樹村樓梯旁道路終於打通。

應急義工團隊表示，「韋帕」襲港期間共出動救援14次，清除路障20餘處，處理水浸1處，覆盖香港沙田、元朗、荃湾、尖沙咀、東區等。