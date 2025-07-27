仙氣女警身份曝光　中大神科畢業今年1月當大律師　曾演美女廚房

2024年元旦凌晨除夕煙花倒數後，在尖沙咀執勤的一名女輔警吸引不少人注意，封她為「仙氣女警」，早在2023年8月已有內地網民拍攝到她，並讚她為「香港超美女警」。警方今日（27日）在社交媒體出文介紹她，原來她是一位「大狀輔警」，名叫Natalie，正職是大律師，現駐守中區警區巡邏小隊第一隊。



Natalie中文全名為梁凱程，是中文大學神科「工商管理及法律博士」首屆畢業生，今年1月獲高等法院認許為大律師，並擬專注於一般民事及刑事案件。她在大學時曾擔任模特兒，有看娛樂新聞的市民對到梁凱程這個名或許有印象，她在2018年曾參演無綫電視綜藝節目《美女廚房》做「美女學徒」。



Natalie梁凱程既是大律師又是輔警。（警方facebook圖片）

Natalie梁凱程是中文大學首屆工商管理及法律雙學位課程的畢業生。（警方facebook圖片）

Natalie梁凱程大學時報考「輔警大學生計劃」，一直服務至今。（警方facebook圖片）

9月赴北京大學攻讀法律碩士 專攻國際仲裁與調解

據警方在社交媒體發文，Natalie梁凱程是中文大學首屆工商管理及法律雙學位課程的畢業生，她大學期間曾擔任模特兒，為多個品牌拍攝廣告，並登上國際時裝秀舞台及亮相電視節目，同時，她在大學報考「輔警大學生計劃」，一直服務至今。

梁凱程現駐守中區警區巡邏小隊第一隊，而中區警區範圍內的高等法院。成為大律師後，她亦積極參與多項公職，包括青年發展委員會委員、九龍城區青年社區建設委員會委員，以及香港體育協會暨奧林匹克委員會紀律委員會委員。她在今年9月將前往北京大學燕京學堂攻讀法律碩士，專攻國際仲裁與調解，進一步充實自己。

2024年1月1日元旦凌晨，Natalie梁凱程將穿上女警軍裝服在尖沙咀執勤，散場時有人認出她是「香港超美女警」，紛紛找她合照，當時並不知道她的底細及姓名。（資料圖片潘耀昇攝）

2024年1月1日元旦凌晨，部份到尖沙咀看除夕煙花倒數的市民，看到她在街頭執勤，認出她就是「香港超美女警」，男女老幼都紛紛找她合照，她也樂於接受，大讚她「好有仙氣」、「姐姐美的」、「好漂亮啊」，有網民指她真身是模特兒，閒時會兼任輔警，對她資訊不多。

2024年1月1日元旦凌晨，Natalie梁凱程將穿上女警軍裝服在尖沙咀執勤，散場時有人認出她是「香港超美女警」，紛紛找她合照，當時並不知道她的底細及姓名。（資料圖片潘耀昇攝）

2024年1月1日元旦凌晨，Natalie梁凱程將穿上女警軍裝服在尖沙咀執勤，散場時有人認出她是「香港超美女警」，紛紛找她合照，當時並不知道她的底細及姓名。（資料圖片潘耀昇攝）

中文大學今年6月出版的《中大校友》季刊，專訪了梁凱程，披露了更多她的資料。她在訪問中說，覺得個人外貌不重要，事事表現稱職才是她的目標。

考輔警時，家人話我怕曬黑怕辛苦，覺得我不太可能做到，這樣反而激勵了我，讓我努力證明自己是可以做到的。 輔警Natalie梁凱程

梁凱程於2025年1月獲高等法院認許為大律師，並擬專注於一般民事及刑事案件。（《中大校友》6月號圖片）

因疫情未能到歐洲實習 留港完成雙學位課程 再修讀PCLL

中大2017年首度開設工商管理及法律雙學位課程，梁凱程即時選擇報讀成為第一屆學生，「從小到大都喜歡嘗試新鮮事物，中小學時更是跳高、籃球、排球、舞蹈隊等代表，雖然有時會被家人笑稱『周身刀無張利』，但多元探索反讓我接觸及認識到更多不同的領域。她說，身邊同學的志願不是醫生就是律師，「我怕血肯定做不到醫生，做律師又不知是否真的適合，雙學位一次過讀齊商業及法律兩大範疇，感覺上像值得一試，於是就決定報讀。」

她表示，該課程首三年工商管理課程內容佔比較多，去到第四年才主力攻讀法律，如果屆時覺得不合適，可以即時退出提早畢業，有很大靈活性。她最初打算向商界發展，因新冠疫情致歐洲實習取消，「心想既然留在香港又沒事可做，不如繼續完成課程，誰知完成法律博士（JD）後，原來還未能外出執業，要再修讀法學專業證書（PCLL），然後跟師父才能成為大律師。」

梁凱程（左一）為中大首屆工商管理及法律博士畢業生。（《中大校友》6月號圖片）

跟資深大律師潘熙等5位師 最有興趣商業糾紛調解

梁凱程畢業後師從潘熙資深大律師、高東利大律師、歐律治大律師、陶榮博士及謝英權大律師五位師父，慢慢認清自己的路。「師父中有專攻刑事，也有專注民事的，所以兩邊均有涉獵，但始終有讀工商管理的背景，對商業糾紛調解會最有興趣。我很感激五位師父教曉我很多東西，給予我很寶貴的機會接觸不同事物，也滿足了我什麼也想嘗試的性格。」

疫情期間，梁凱程參與「童心抗疫YouAndMe」行動，為30萬基層兒童家庭分裝抗疫物資包。（《中大校友》6月號圖片）

在健身室被男子偷看 知道原因後反感到是一件美事

梁凱程三年前加入輔警，她解釋說是想多見到社會真實一面。「擔任前線警員，會較易對人和事有設身處地的想法；當然，如果我是刑事律師會更有幫助，能夠多理解案件處理程序及條例，但是後來發現無論甚案件，也覺得當上警察後培養了個人的同理心，對處理案件也有幫助。」

至於被小紅書讚譽，她說是經朋友口中才得知。「本身沒有使用小紅書，當然也多謝網友的讚美，但身邊人因此事知道我的工作後，確實令他們有興趣去了解輔警工作，律師行甚至有同事因而想去投考。有次去健身，發現有對情侶長時間偷看我，最終男方鼓起勇氣問我是否那位『最美輔警』，原來女朋友想學我報考，我慢慢解釋整個投考流程，能帶動其他人加入警隊服務社會，也是一件美事。」

梁凱程在2018年曾參演無綫電視綜藝節目《美女廚房》做美女學徒。（資料圖片／葉志明攝）

梁凱程說最難忘的體驗，肯定是讀大學時當了五年模特兒。「朋友認識模特兒公司，介紹我去做模特兒。沒人會教你怎樣做，唯有即場邊做邊學，令自信心及溝通能力迅速提升，對日後無論律師還是輔警的工作也大有幫助。」

不過當模特兒要面對的，往往是工作與讀書之間的抉擇，她說：「很記得有兩個工作，一個是遠赴西班牙拍跑車廣告，另一個是去上海拍洗頭水廣告，兩次中選也碰巧與學校考試撞期，結果要放棄。」

我覺得讀書考試才是本份，雖然這些機會確實很難得，但二擇其一定必是以學業為重。後來有機會參與TVB節目《美女廚房》，也是因為拍攝時間正值暑假才成事。 輔警Natalie梁凱程

2018年無綫電視《美女廚房》第二集，美女學徒梁凱程（中）出現。（電視截圖）

當年20歲的梁凱程接受《香港01》訪問表示，差不多每日都會健身和跳舞 ，有時又會做空中瑜珈，做完運動會用Foam Roller拉一拉筋，會舒服啲。

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梁凱程（Natalie）平時嘅生活相：