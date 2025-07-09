警隊心聆團隊支援同袍情緒　女警長：警察也有需要被守護的時候

由警察心理服務課創辦的「心聆團隊」今年踏入20周年，這支由警察心理服務課創辦的義工團隊目前擁有111名成員，一直為警隊同袍提供情緒支援，協助他們渡過難關。女警長劉雅芝就曾深陷情緒困擾的經歷，她後來加入「心聆團隊」，「作為守護者的警察，其實也有需要被守護的時候。」



女警長劉雅芝自2012年加入「心聆團隊」，為受情緒困擾的同袍提供支援。（警聲圖片）

認為警察必須堅強致處於高壓狀態 中醫師一句話成轉變契機

劉雅芝曾深陷情緒困擾，工作壓力令她長期處於高壓狀態，甚至出現恐懼、失眠、脫髮等症狀。她說以往認為警察必須堅強，卻忽略了自身的心理健康。在一次求醫時，中醫師一句「不如我們先談談心事吧」，卻成為她情緒釋放的契機，也讓她體悟到「心病還需心藥醫」。最終她在家人朋友的支持下走出陰霾，並決心將這份關懷傳遞給更多人。

接受訓練深度聆聽、哀傷輔導、自殺危機及事故壓力處理等

這段經歷促使劉警長加入「心聆團隊」。經過嚴格的專業訓練，包括深度聆聽、哀傷輔導、自殺危機及事故壓力處理等，她成為團隊的骨幹成員。團隊提供多元化服務，從舉辦壓力管理工作坊到全天候「心聆熱線」，致力為情緒受困的同袍提供即時支援。

「心聆團隊」為學警舉行講座，分享壓力管理經驗。（警聲圖片）

2018年大埔公路巴士意外 參與支援死者家屬

劉警長分享多年服務心得，強調輔導的重點並非解決問題，而是提供陪伴和不同視角，讓求助者找到出路。她憶述印象最深刻的一次經驗，就是2018年大埔公路巴士意外的善後工作，團隊與其他部門一同支援死者家屬，幫助正感到非常徬徨的家屬處理後事，讓生者釋懷。