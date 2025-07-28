長者醫療券｜廣東省中醫院7.31起納入計劃　廣州市服務點增至4個

位於廣州市的廣東省中醫院將於今星期四起（31日）起接受合資格香港長者，使用長者醫療券，支付指定科室的門診醫療護理服務費用，令廣州市服務點增至4個。計及這個新增的服務點，大灣區內地城市可以使用醫療券的服務點將增至16個，讓超過178萬名合資格的香港長者受惠。



位於廣州市的廣東省中醫院將於今星期四起（31日）起接受合資格香港長者，使用長者醫療券。（網站圖片）

在廣東省中醫院，醫療券將適用於其10個指定科室的門診醫療護理服務，包括內科、外科、眼科、耳鼻咽喉頭頸科、口腔科、骨科、婦科、皮膚科、乳腺科及針推康復。

以人民幣結算 不可同時使用國家醫保

醫療券計劃下的配偶共用醫療券安排和「長者醫療券獎賞先導計劃」同樣適用於廣東省中醫院。長者使用醫療券在指定科室接受健康檢查、預防疾病、跟進／監測慢性疾病門診服務等特定基層醫療服務，該次服務所使用的醫療券金額可累積計算以賺取獎賞。

醫療服務收費以人民幣結算，醫療機構會為長者申報使用醫療券，並按醫療券計劃下每月更新的換算率計算需扣除的港元醫療券金額。政發言人提醒長者不可同時使用醫療券和國家醫療保險支付同一次醫療服務的費用。

長者醫療券計劃（資料圖片）

大灣區服務點增至16個 178萬名長者受惠

計及這個新增的服務點，大灣區內地城市可以使用醫療券的服務點將增至16個，讓超過178萬名合資格的香港長者受惠。除了廣東省中醫院外，廣州市另外3個服務點為中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬第一醫院南沙院區，及廣東祈福醫院。

政府正積極與餘下5間獲納入「試點計劃」的醫療機構推進準備工作，預計相關的醫療機構可於今年下半年內陸續開展相關安排，連同香港大學深圳醫院的一院兩點，合資格長者可以在大灣區內地城市合共21個服務點使用醫療券。