長者醫療券｜大灣區試點增4服務點　擴至佛山及首增中醫院

港府周一（7日）公布，「長者醫療券大灣區試點計劃」本月內進一步增加4個服務點，接受合資格香港長者使用長者醫療券，支付指定科室的門診醫療護理服務費用。「試點計劃」將擴展至佛山市，並新設兩個服務點；及於中山市和廣州市各增設多一個服務點，當中包括中山中醫院，亦是首次加入中醫院。



長者醫療券計劃。（資料圖片）

政府發言人表示，「試點計劃」將會首次於中醫院開展服務，不但為醫療券計劃帶來再一次突破，亦為合資格長者提供更多醫療服務選擇。計及上表的四個新增服務點，大灣區內地城市可以使用醫療券的服務點將增至15個，讓超過178萬名合資格的香港長者受惠。

新增的4個服務點，分別為中山市中醫院、廣州的祈福醫院、佛山市一醫院，以及佛山的南醫大八院，醫療券適用範圍詳見附表。

「長者醫療券大灣區試點計劃」將新增4個服務點，接受合資格香港長者使用長者醫療券，支付指定科室的門診醫療護理服務費用。（添馬台Facebook圖片）

當局指出，醫療券計劃下的配偶共用醫療券安排，和「長者醫療券獎賞先導計劃」同樣適用於新增的4間試點醫療機構。試點醫療機構的醫療服務收費均以人民幣結算，長者不可同時使用醫療券和國家醫療保險支付同一次醫療服務的費用。

當局提醒，香港長者在任何一個大灣區服務點使用醫療券，均須先登記加入醫健通。醫健通流動應用程式中的「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」功能，亦將於「試點計劃」服務開展當日（即7月9日和7月17日）起擴展至有關的試點醫療機構。