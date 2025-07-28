今日新聞8分鐘｜悅來命案好友籲停止起底｜19歲男北河街追斬女子

有片｜荔枝角道男子路中落的士 遭司機踩油撞 憤然打車頭再登車

荔枝角發生乘客及的士司機衝突事件。網上流傳一條車Cam片段，顯示昨晚（27日）11時23分，一名男子在荔枝角道突然從一輛的士落車，走到車前方時，司機在紅燈情況下踩油，懷疑企圖撞向該名乘客。乘客敲打車頭表示不忿，隨即試圖再次登車，司機見狀驅車離開，但最終乘客成功登車。全程目擊事發經過的片主不禁連連發出「嘩！」聲，為免殃及池魚加速離開，未能知悉乘客上車後續情況。

瑪麗醫院地盤男工人被夾困𨋢槽昏迷 消防花個多小時救出惜送院亡

瑪麗醫院一地盤發生工業意外。今日（27日）傍晚5時48分，警方接獲報案指，一名工人在薄扶林道102號瑪麗醫院一地盤工作期間，被困𨋢槽，頭傷昏迷。大批消防員於大樓地下及LG層救援，至晚上約7時半救出事主，將其送往急症室搶救後，晚上7時35分證實不治。

消息指，姓梁（57歲）死者為一名電梯技工，約一個月前入職所屬的電梯公司。今日他與同事往瑪麗醫院臨床大樓1座地盤，在𨋢槽為升降機進行電力維修，期間機箱突然向下移動，事主被夾住，最終不治。警方經初步調查，相信事主在一升降機槽內進行檢查工作期間，升降機下降將其壓住。案件列作「工業意外」處理，交由西區警區重案組跟進，稍後會驗屍確定死因。

悅來酒店命案｜好友稱上周餞行一家人還有說有笑 籲大眾停止起底

荃灣悅來酒店昨日（27日）四死命案，一名男子刀割妻子及兩名兒子頸部後墮樓身亡。據了解一家四口原訂8月移民英國，男子疑受抑鬱症及情緒病困擾多時，導致這次家庭悲劇。

認識女死者超過20年的好友文先生，上星期一（21日）曾與一家四口見面餞行，稱他們當日沒有異樣，一起有說有笑，「說日後再見」。他昨日收到消息時感到的震驚和悲痛難以言喻，希望網民和個別傳媒尊重逝者和親友，停止起底及轉載事主相片等。

深水埗傷人案｜19歲男北河街隨機斬人 警擎槍制服 兩女受傷送院

深水埗發生傷人案，兩名女子分別被斬傷及扯頭髮倒地送院，一名19歲越南籍持行街紙男子涉嫌「普通襲擊」及「傷人」被捕。據了解，兩名受傷女子與兇徒並不認識，兇徒患自閉症多年，有往醫院覆診，犯案前曾揸住一把掃帚在街上自言自語，神情呆滯。警方擎槍及胡椒水發射器作出戒備和口頭警告，將兇徒拘捕。

中國佛教協會註銷釋永信戒牒 ：敗壞佛教界聲譽、損害出家人形象

少林寺方丈釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。

7月28日，中國佛教協會發出公告，釋永信嚴重敗壞了佛教界的聲譽，損害了出家人的形象，協會同意註銷釋永信的戒牒。

泰國曼谷翟道翟區安多哥市場發生槍擊 警：至少6死 槍手已自盡

泰國傳媒7月28日報道，曼谷（Bangkok）洽圖洽區（Chatuchak，จตุจักร，又譯翟道翟）安多哥市場（Or Tor Kor，ตลาด อ.ต.ก.）發生槍擊事件，當局初時指4死2傷，警方之後表示至少有6人身亡，當中包括槍手。

麥當勞CHIIKAWA玩具．有片｜多間分店現人龍 奧海城過百人排隊

【mcdonald chiikawa／麥當勞／McDonald's／開心樂園餐】日本麥當勞同款CHIIKAWA八款玩具由今日（28日）11時起分八輪登陸香港麥當勞，購買開心樂園餐便可免費獲得。

今早在奧海城麥當勞分店，開售前約一個小時，已經約20人到場等候，臨近開售前半 小時更有過百人排隊。當中有老有少，不少人更在背包上掛着CHIIKAWA公仔。位於寶琳商場的分店，職員以圍欄劃出排隊區域，過百人於烈日當空下排隊。

樹仁大學校監胡鴻烈逝世 與妻鍾期榮創辦樹仁力爭成首私立大學

香港樹仁大學校監胡鴻烈逝世，享年105歲。他在1971年用盡70萬元積蓄，購入跑馬地一棟三層小洋房，與夫人鍾期榮（2014年逝世）創辦樹仁書院，一直堅持四年制，在1990年代拒轉為受資助的三年制大學。

在夫婦二人的經營下，樹仁學院終在2006年獲政府批准，成為香港第一間私立大學。政府在2012年也因應推新高中學制，八間資助大學轉為四年制。

胡鴻烈曾說，教育學生首要一條是「我們應當愛中國，因為我們是中國人！」胡鴻烈在社會民生及專上教育的重大貢獻，在2008年獲頒大紫荊勳章，是政府的最高榮譽獎項。