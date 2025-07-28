悅來酒店命案｜好友稱上周餞行一家人還有說有笑　籲大眾停止起底

荃灣悅來酒店昨日（27日）四死命案，一名男子刀割妻子及兩名兒子頸部後墮樓身亡。據了解一家四口原訂8月移民英國，男子疑受抑鬱症及情緒病困擾多時，導致這次家庭悲劇。



認識女死者超過20年的好友文先生，上星期一（21日）曾與一家四口見面餞行，稱他們當日沒有異樣，一起有說有笑，「說日後再見」。他昨日收到消息時感到的震驚和悲痛難以言喻，希望網民和個別傳媒尊重逝者和親友，停止起底及轉載事主相片等。



案件發生在悅來酒店。（陳永武攝）

好友：上周一曾見面 四人沒異樣

37歲的海關前督察與36歲的太太、6歲及3歲的兒子原訂8月移民英國。男子疑受情緒病嚴重困擾，昨日凌晨於荃灣悅來酒店房間，用刀割太太，6歲及3歲的兒子後，再墮樓身亡。

女死者的好友文先生以文字回覆《香港01》，表示和她相識超過20年，收到死訊時感到「難以言喻的震驚和悲痛」。他上星期一（21日）曾與一家四口見面，作為他們移民前的餞行聚會，「當時沒有異樣，我們還有說有笑，說日後再見」。

形容女死者善良 總帶來歡樂和活力

文先生形容女死者是她所認識最善良的人，總會把歡樂、活力帶給身邊人，也常常提醒身邊人要愛錫自己。

我相信她到了另一個世界後，也會希望她所愛的人一切安好。我們好好生活，「stay strong」（保持堅強）、「live well」（好好生活），做自己喜歡做的事，會是她所希望我們為她做的事 女死者好友文先生

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望大眾停止起底及轉載事主一家相片

警方調查指死者沒有財政壓力，亦沒有工作問題，相信他深受情緒病困擾而釀成悲劇。文先生說即使認識死者一家，以及和女死者相熟，「我也無法知道甚至無法想像當晚發生的事情」。他希望網民和個別傳媒以同理心看待和討論事件，停止起底、轉載事主一家相片和生活細節等行為。

（希望）給逝者和他們的親友一點尊重，一點空間，不要再讓事主所愛的親友們受到二次傷害。 女死者好友文先生

亞洲專業輔導及心理協會主席余鎮洋說，網絡傳播當事人的資訊及遺書等，充斥不同的揣測，「好似偵探上身」。他認為情緒悲劇與家庭悲劇的成因極為複雜，不能三言兩語解釋，呼籲大眾不要再對事件作揣測，除了對當事人並不公平，亦會加劇社會對情緒病患者的標籤，使病患者承受更多的焦慮和恐懼。

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