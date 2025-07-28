4男女涉援交勒索嫖客　有客付6千肉金　需即問母要5萬「找卡數」

4年輕男女涉嫌是桃色勒索集團的成員，透過援交少女設「仙人跳」騙局，在嫖客付款要求性服務後，再勒索嫖客金錢或迫他們貸款，4人否認串謀勒索等7罪，案件今（28日）在區域法院開審。承認事實透露，案中兩名事主在付款3至6千元要求性服務後，再被人轉走戶口金錢或用個人資料借錢，亦有事主享受服務後即要問母要5萬「找卡數」。



是次審訊的4被告：謝紫晴（20歲，女）、盧昭瑜（21歲，女）、殷志超（21歲）及安聲柏（21歲）。其中謝及盧被控一項串謀勒索罪，涉及款項8萬元；殷被控1項串謀勒索罪，涉款15萬元、一項涉款1萬元的勒索罪，及涉非法禁錮、搶劫和盜竊等共5罪；安則被控1項洗黑錢罪。涉案事件發生於2022年12月6至22日。

兩男兩女被告涉「仙人咷」騙局在區域法院受審。(黃浩謙攝)

同案另3被告已認罪

本案另有3名已認罪的被告，分別為：陳映彤(21歲)、莊浩軒(25歲)及黃棋盛（37歲），陳承認2項串謀勒索罪；莊承認串謀勒索、搶劫及盜竊罪共3罪；黃則承認3項洗黑錢罪。

事主X享受性服後向母要5萬交卡數

承認事實指，事主X在2022年12月6日向已認罪的女被告陳映彤支付6000元換取性服務，陳同意在性行為時拍片。同晚10時許，X致電其母親，聲稱需要5萬元「還卡數」，X母遂把錢轉帳予X。此外，有人用X的個人資料向財務機構X Wallet貸款1萬元。

另一事主性交易後戶口錢被轉走

事主Y付陳3000元作為性交易酬勞後進行性交易，之後Y的銀行戶口被提取2萬元，並轉帳7萬元給其他人。

案件編號：DCCC 941/2023