政府與兩大醫學院合作　醫生可兼任公院和大學　料年底8醫生參與

醫務衞生局聯同醫管局與香港大學和香港中文大學兩所醫學院合作，為醫生提供專屬的臨床及教研工作雙軌發展途徑，醫生可同時於公立醫院和大學醫學院任職，期間按需要彈性分配時間於臨床服務、教學及研究工作。目前已有五位醫生經甄選正式參與雙軌發展途徑。



醫管局表示，總共有超過10位醫生參與或表明有興趣參與計劃，又指現時醫管局流失率維持健康水平，不擔心會有醫生轉投大學導致人手不足的情況。醫務衞生局亦強調，臨床與教研之間的關係密不可鑑，政府政策同樣重視，不認為有醫生投身本地大學教研工作是「流失」。



醫務衞生局聯同醫管局與香港大學和香港中文大學兩所醫學院合作，推出臨床及教研工作雙軌發展途徑，醫生可同時於公立醫院和大學醫學院任職。（林遠航攝）

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，總共有超過10位醫生參與或表明有興趣參與計劃。（資料圖片／余俊亮攝）

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，醫管局年初與兩間大學簽訂協議落實計劃首階段安排後，已開始向大學了解有何專科需要更多人才，三月起開始物色合適的醫生，透過相關專科部門主管推薦，邀請醫生加入。目前已有五位醫生正式參與雙軌發展途徑，最早已於四月履新。

當中四位來自香港兒童醫院的醫生，已獲港大醫學院委任為客座臨床副教授或客座臨床助理教授。他們將專注兒童惡性腫瘤、造血幹細胞移植、新生兒深切治療、兒童性發育差異等的多種疾病的研究與治療，及模擬學習與技能培訓的發展。香港大學醫學院副院長（臨床事務）黃穎兒則透露，該兩個職位是特別為今次計劃開設，亦會有相關績效指標（KPI），大學將與醫管局一同定期檢視醫生的表現。

餘下一位來自新界東醫院聯網深切治療科的醫生則已獲中大醫學院委任，專注於痛症管理與深切治療的診治、研究及專業培訓工作。中大醫學院副院長吳國偉透露，另外有三位分別來自耳鼻喉科、急症科、腸胃內科的醫生將於年底前加入，屆時參與計劃的醫生會有最少八位。

鄧耀鏗則表示，這八位醫生及其他已表明有興趣參與計劃的醫生，總共有超過10位，又指醫管局在進行招聘工作時，亦有吸引到海外培訓醫生查詢，而當局現階段未有為計劃限額。

醫務衞生局副秘書長麥子濘表示，醫生在大學的職位頭銜亦有助他們在海外專業會議、研討會上清晰反映他們身份及學術工作。（資料圖片／梁鵬威攝）

現時醫管局醫生亦有部分為大學擔任教學工作，而瑪麗醫院及威爾斯親王醫院亦是兩間大學的教學醫院。被問到新計劃與現時的分別，醫務衞生局副秘書長麥子濘表示，大學會為參與計劃的醫生提供特別支援，亦有彈性工作安排，他們在大學的職位頭銜亦有助他們在海外專業會議、研討會上清晰反映他們身份及學術工作。

至於如何彈性分配時間，鄧耀鏗透露，基本上會視乎醫生所屬專科的臨床服務需求，但期望參與計劃的醫生最少有三成時間投入教研工作，才可讓他們有足夠時間。至於有關薪酬如何分配，他表示參與計劃的醫生合約都是由醫管局開出，大學會根據他們投入教研工作的時間，按比例支付有關薪酬。

醫管局及政府會否擔心公立醫院醫生流失到大學機構？鄧耀鏗表示，醫管局現時醫生流失率維持4.8%的健康水平，加上引入海外醫生的工作亦大有成果，因此不擔心會有醫生轉投大學導致人手不足的情況。麥子濘則表示，臨床與教研之間的關係密不可分，政府政策同樣重視，不認為有醫生投身本地大學教研工作是「流失」，又指醫生在各地都十分「搶手」，若有志投入研究或教學的醫生無法實踐抱負，只會白白流失到其他地區或國家。

兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良，透過計劃成為港大兒童及青少年科學系客座臨床副教授。（資料圖片／盧翊銘攝）

兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良，透過計劃成為港大兒童及青少年科學系客座臨床副教授。他在公立醫院已服務27年，稱自己甚少思考未來職涯發展，但因港大兒童及青少年科學系系主任張耀輝邀請，啟發他思考自己仍可為本地醫療作其他貢獻，因此加入計劃。

卓家良又認為，醫教研三方面可以說是「三輔三承」，強調醫學發展要「有研究先有進步」。他又指，他身處的兒科不時會遇到全球都少見的奇難雜症，期望計劃可以幫助他找出如何治療這些奇難雜症，以及減少治療副作用的方法，讓病人受惠。

威爾斯親王醫院耳鼻喉科駐院醫生楊駿文，將於8月履新中大耳鼻喉–頭頸外科學系名譽臨床助理教授。他表示，參與計劃前，公院醫生往需要全身專注門診和手術工作，不少醫生都是利用工餘時間作私人研究，亦無法如一般大學教職員在辦公時間使用實驗室等，計劃可提供便利，亦有專屬時間讓醫生可專心投入研究。