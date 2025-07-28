公屋戶被指曾持物業被收屋　妻指夫患認知障礙未能解釋　官准覆核

沙田廣源邨的男戶主，被指曾經持有物業，遭房屋署以作「虛假聲明」為由，要求他們一家遷出。男戶主的泰國女華僑妻稱，其夫患認知障礙，難明房委會指控。至於房署所指的物業，只是其夫40年前借錢予其兄所買，並非他們物業。她因而代替申請司法覆核，高等法院法官今(26日)下判辭，考慮到女華僑或不知其夫持有該物業，以其夫的特殊情況，加上他們一家亦難在短時間內遷出，因此批出司法覆核許可。



申請人為蔡明珠（64歲），建議答辯人為香港房屋委員會、上訴委員會（房屋）。

申請人蔡明珠就丈夫公屋被收一事，向高等法院提司法覆核，獲覆核許可。(黃浩謙攝)

房委會指申請人丈夫曾持有物業

入稟文件指申請人的丈夫曾滿於1991年獲編配廣源邨單位。於2024年，房委會指其夫在1984至1998年間曾與人聯名擁有九龍區一物業，指其夫作虛假聲明，要他們一家搬離廣源邨的單位。

丈夫患認知障礙未能解釋

申請人指，房委會於2024年10月致電其夫時，其夫因患有認知障礙症，無法理解房委會的指控，遭房委會發出「遷出通知書」。申請人女兒曾以父之名提出上訴，於2025年2月被駁回。

指夫曾向兄長借款才被加名並已除名

申請人指，房委會所指的物業於1984年由二伯娘購入，其夫的二哥(即申請人的二伯)當時任職散工，無法向銀行申請按揭，其夫曾向二伯借出11萬元。二伯承諾還款，提出可「加名」，讓弟弟及二伯娘共同持有該單位。至二伯還清款項後，已於1998年把其夫「除名」。故其夫並非如房委會所指的「作出虛假陳述」，及「沒有申報擁有住宅物業」。

申請人一家從未居於二伯的九龍物業

申請人認為上訴委員會未考慮本案的特殊性，她認識其夫時亦不知此事，他們一家亦從未居於二伯所購的物業，亦從未從該單位獲益，認為房委會要他們極短時間內遷出不合理。

考慮案有多個特殊因素批出覆核許可

暫委法官林展程在判辭指，考慮上述理據及證據，特別考慮到申請人並非該九龍物業的住客，她亦聲稱不知其夫曾持有該物業，以及其夫的特殊情況，同時亦考慮到要他們一家短時間內遷出會有困難，批出司法覆核許可，並預留一天聆訊。

案件編號：HCAL1204/2025