子女加拿大升學的公屋住戶　不服被收單位求覆核　官指無勝算駁回

青衣長亨邨一公屋租戶，除了子女均在加拿大讀書，他去年連續6個月內亦有大部份時間在加拿大探親，但其所住公屋的水電費卻不跌反升。房委會接獲投訴並作調查後，認為單位當時由另一人居住，認為該租戶無急切住屋需要，收回其單位。該租戶不服提出司法覆核，指他上訴房委會決定時，委員會的人員向他這個「受害人」問假設性問題，認為程序不公。高院法官楊家雄指委員當時只是要他澄清可如何實踐承諾會長居單位，認為問題並無不當，指該租戶全無勝算，拒批覆核許可。



申請人陳覺威，答辯人為上訴委員會（房屋），香港房屋委員會被列為利害關係方。

申請人陳覺威特別調遷獲編配獲青衣長亨邨一公屋單位。

高等法院。(黃浩謙攝)

房委會接獲匿名舉報後作調查

判辭透露，申請人與子女經特別調遷獲編配，獲得長亨邨亨翠樓一單位，他為單位的承租人。房委會收到匿名電郵舉報，青衣區租約事務管理處，及房屋署善用公屋資源分組，先後進行12次突擊查訪，其中一次在晚間，都未見陳或其子女。

子女2021年赴加拿大後無回港

該組職員於2024年6月27日預約家訪中遇見陳，陳透露其子女已於2021年7月27‍日往加拿大讀書，他在2024年1月起亦離港數月，往加拿大探望子女。出入境資料顯示，陳的子女於2021年7月27日離港後，再無回港記錄。陳亦於2024年1月31日至同年6月12日共134天期間，有119天不在港。

全家不在水電費反增

惟調查顯示，陳及其子女不在港期間，他們租住單位的水、電錶讀數仍持續上升，用水模式顯示該段期間一直由同一人佔用。根據水電用量分析，陳離港期間，單位水電用量應為零，但其單位每日水電用量都有增幅，尤其在凌晨時分，顯示他離港期間有人在單位居住。

朋友「排骨」作解釋否認凌晨在單位

陳指其朋友「排骨」到其單位為他打掃，陳並在調查過程中曾致電「排骨」叫他向專案小組解釋。當專案小組問「排骨」為何在凌晨時分才到此單位打掃，「排骨」稱他在地盤工作，只會間中協助陳打掃。且他晚上9時多便會睡覺，否認凌晨時分到該單位。

向上訴委員會上訴時有律師代表

房委會遂於去年8月30日，發出遷出通知書，陳即提出上訴。上訴委員會去年11月聆訊，陳有律師代表，委員會維持決定。陳繼而在沒有律師下申請司法覆核，指上訴委員會的判決不合法、不合理和程序不當。

指委員會不應向受害人問假設性問題

陳在誓章的附件指，上訴委員會的主席曾向問了一個不合情理的假設性問題，該問題為：「假如我當你啱，放咗你，你有乜嘢承諾，日後房署又再捉返你，我又怎樣辦呢？你是否麻煩我？」陳認為主席應聽取雙方陳詞後作決定，而不是向他這個「受害人」問涉及將來的假設性問題。他希望有一個公正的裁決，認為他在上訴時受到「不合理行動或未有按恰當程序，採取的行動所損害」。

官認為委會員的問題合理

法官楊家雄在審理陳的申請時指，上訴委員會的提問是想澄清陳可如何實踐其承諾，持續在該單位居住，屬合情合理。陳提及其身體狀況，上訴委員會已作出詢問，亦明顯有考慮。上訴委員是根據調查結果，認為陳並非以該單位為主要居所，認為他對該單位沒殷切的住屋需要，實為合理。

指陳的申請全無勝算

法官認為陳未能指出上訴委員會有任何錯誤，或上訴有什麼程序不公，或該決定有悖常理，其司法覆核申請全無勝算，拒批出司法覆核的許可。

案件編號：HCAL2420/2024