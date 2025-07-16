女導師被收公屋求覆核　自稱過無電視、WiFi、雪櫃及不開冷氣生活

居於天水圍公屋的小提琴女導師，因18次突擊家訪無人在家，加上水電費為「零」，被收回一人公屋。導師向房委會上訴失敗後提司法覆核，她今（16日）在高等法院陳詞，稱她過著沒電視機、沒WiFi、無家居電話，及雪櫃不插電的生活，又指香港夏天夜間氣溫平均26度，指機電處建議調校冷氣的25.5度相差無幾，故夏天不開冷氣，並稱她平日早出晚歸才未遇上房委會的家訪。暫委法官林展程曾問會方曾否午夜家訪，會方稱有安全考慮，又指女導師仍未能證明她住在單位。法官稱會在2個月內下裁決。



申請人鄧慧賢，答辯人為房委會及上訴委員會（房屋）。鄧沒有聘請律師，自行應訊，其胞妹在旁協助。

申請人鄧慧賢不滿被收公屋，在高等法院要求司法覆核。(黃浩謙攝)

指房委會無直接證據

林官開庭時先要鄧澄清，其單位是水掣壞了還是水錶壞了，因鄧有兩個說法，房委會質疑她混淆視聽。鄧稱是水掣，又解釋調查時段她要照顧母親，所以用水量低，又指房署只憑水電用量低、交租地點、出入境紀錄來判斷她濫用公屋，認為這些都不是直接證據。

有在單位睡覺只是少用水電

鄧強調，她有在單位睡覺，只是少用水電，她因緊張曾向房署職員說錯她會煲水，她後來在委員會上訴時澄清沒煲水；指房署沒有入屋看其單位設計，便不信她少用電。

電燈兩年前充電後不用再充

鄧又解釋，她家中的電燈由2023年購入，充電後「到依家都唔使再叉電」，她家中亦沒電視機、沒WiFi，也沒有家居電話，雪櫃沒插電，手機會在工作地點充電。她會在胞妹家中洗澡和洗衣服，自言「唔係行時裝路線」，衣服足夠替換便可。

胞妹力證鄧生活節儉

鄧的胞妹補充指，每人的生活模式不同，兩姊妹在公屋家庭長大，生活很節儉，她也不開冷氣，認為房委會不應罔顧個別情況。她又指，房委會有責任作全面調查，很多人都要外出工作，突擊家訪卻是在平日進行。如果其姐不是在單位居住：「我地無需要無中生有咁，去做咁多嘢。」又稱：「我地唔知有咩證明家姐真係喺單位。」認為即使提供八達通紀錄，亦無法證明。

會方指鄧用水量是零

林官指，本案不是刑事案，鄧有責任向上訴委員會提供證據，證明她有在單位居住。林官關注房委會得知鄧聲稱早出晚歸後，仍沒有在凌晨家訪是否調查有欠全面，並問：「如果佢凌晨1點喺度，（早出晚歸說法）可能可信喎？」房委會指，凌晨家訪會有安全性考慮，強調鄧有近半年的用水量是零，並有多日「零用電量」，上訴委員會決定已考慮一籃子因素。林官亦問及房委會，有無其他例子「好慳水慳電？」律師指，鄧需要說服上訴委員會接受其低用量，但她至今未能自證她在單位居住。

鄧稱被收公屋蒙受精神壓力

鄧在入稟狀指，房署決定涉程序失當，罔顧她須照顧家人而早出晚歸。她又指自己節能，家中沒有安裝電視機，亦會拔掉雪櫃電源，夏天時開窗睡竹蓆撥扇，加上當時水錶失靈，因此水電費偏低。她又指，單位被收回令她蒙受嚴重精神壓力，甚至萌生自殺念頭，要求法庭推翻房署決定，並就其精神損失索償。

案件編號：HCAL 953/2025