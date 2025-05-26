曾與嫂同持物業被收公屋　戶主妻解未擁業權兼已「除名」　求覆核

沙田廣源邨的男戶主，被指曾持有物業，遭房屋署以作「虛假聲明」為由，要求他們一家遷出。男戶主的泰國女華僑妻卻指，指其夫40年前曾借錢給其兄買樓，其兄稱會還款並主動為其夫「加名」，至令其夫曾與嫂子共同持有物業，並早已除名，亦從未在該物業享有任何理利，惟其夫患有認知障礙，難明房委會指控。女華僑認為房委會及上訴委員會收其夫的公屋不公，上周四（22日）入稟高等法院求司法覆核，並要求撤銷房委會及上訴委員會的決定。



申請人為蔡明珠（64歲），建議答辯人為香港房屋委員會、上訴委員會（房屋）。

申請人蔡明珠與其夫所住於沙田廣源邨的單位被收回。（資料圖片／梁銘康攝）

申請人蔡明珠認為房委會決定不公，入稟高等法院求覆核。(黃浩謙攝)

夫在1984至1998年曾擁有物業

入稟狀指，申請人的丈夫曾滿，1991年透過「臨時居民調遷公屋計劃」獲編配廣源邨一單位。在2024年，房屋署善用公屋資源分組在調查時發現，曾在1984年至1998年間，與其兄長的太太聯名持有一間位於九龍的住宅物業，故於2024年10月致電曾，要求他交還公屋單位。但曾患有認知障礙症，無法理解房委會的指控，其家人亦無法得悉事件，後來才去信請求房委會延遲發出「終止租約通知」及「遷出通知書」，但房委會依然在同月月尾向曾相關的通知書。

二伯曾借11萬並建議加名

申請人指出，該物業於1984年由正租住該單位的二伯購入，該單位的業主急於出售單位，以「大幅加租」手法迫遷。二伯育有4名年幼子女，搬遷較為困難，遂向業主提出以低於市價購入其單位。但二伯當時任職散工，無法向銀行申請按揭，須全數付款，故向其夫借款約11萬元，二伯承諾還款，提出可「加名」，讓弟弟及其妻共同持有該單位。

房委會指夫未申報有物業

申請人指二伯還清款項後，已於1998年為其夫「除名」。然而房委會卻以「作出虛假陳述」，及「沒有申報擁有住宅物業」為由，認為其夫不應享有公屋，並要他們一家遷出。

當時未識其夫對事件不知情

申請人認為房委會的決定，拘束了她的酌情權，認為會方沒有考慮本案的特殊性，如她在丈夫持有涉事物業時，她尚未認識其夫，亦對事件不知情。其夫從未居於該物業，亦未從該單位獲任何得益，丈夫簽署聲明時，真誠相信他已如實申報。

極短時間被終止租約承受局大壓力

她又指，房委會在極短時間內提出終止租約，未考慮照顧者須尋找合適的居住環境，亦承受巨大壓力，質疑他們的決定，與政府支持照顧者的理念背道而馳。

認為會方做法違憲

她又認為，房委會限制申請人申請公屋的手法違憲，侵犯了其假定無罪的憲法權利。申請公屋的限制，包括日後不能再獲批優於現居單位的公屋，實際上屬終身懲罰。即使上述限制沒有侵犯其無罪假定的權利，亦限制了她在《基本法》下的住屋權，因而提出司法覆核。

案件編號：HCAL1204/2025