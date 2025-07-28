海關入境消防跨部門反恐演習　模擬恐怖分子偷渡及危害物質洩漏

香港海關聯同入境事務處及消防處今日（28日）就反恐情報處理及危害物質事故聯合演習，行動代號「履海」。演習模擬海關人員根據情報，發現懷疑與恐怖組織有關的非法入境者匿藏青衣海關驗貨場貨櫃中，關員檢查櫃內貨物時，危害物質洩漏，隨即通報相關部門處理。



香港海關聯同入境事務處及消防處今日（28日）下午演習。圖示入境事務處人員出動配備高精密鑑證儀器的流動鑑證戰術車，鑑證該懷疑非法入境者所持的旅行證件。（政府新聞處）

是次演習有超過100名海關、入境事務處及消防處人員參與。演習模擬海關人員根據情報，在青衣海關驗貨場對一個可疑貨櫃進行查驗時，發現一名懷疑與恐怖組織有關的非法入境者匿藏其中。

當海關人員檢查櫃內貨物時，發現當中所載的危害物質洩漏。海關人員隨即通報跨部門反恐專責組及相關部門。

香港海關聯同入境事務處及消防處今日（28日）下午演習。圖示消防處人員於現場進行洗消程序。（政府新聞處）

香港海關聯同入境事務處及消防處今日（28日）下午演習。圖示穿着化學物品保護袍的消防處危害物質專隊人員於現場處理危害物質。（政府新聞處）

入境事務處接獲通知後，出動流動鑑證戰術車到場，鑑證該懷疑非法入境者所持的旅行證件。消防處人員接報後亦迅速到場，調派危害物質專隊處理有關危害物質及進行洗消程序。

海關指出，是次演習不單提升前線人員的反恐意識和處理反恐情報的能力，更加強各部門在應對涉及恐怖活動緊急事件時的協作與溝通，切實保障市民生命財產及維護國家安全。