海關入境消防跨部門反恐演習 模擬恐怖分子偷渡及危害物質洩漏
撰文：陶嘉心
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香港海關聯同入境事務處及消防處今日（28日）就反恐情報處理及危害物質事故聯合演習，行動代號「履海」。演習模擬海關人員根據情報，發現懷疑與恐怖組織有關的非法入境者匿藏青衣海關驗貨場貨櫃中，關員檢查櫃內貨物時，危害物質洩漏，隨即通報相關部門處理。
是次演習有超過100名海關、入境事務處及消防處人員參與。演習模擬海關人員根據情報，在青衣海關驗貨場對一個可疑貨櫃進行查驗時，發現一名懷疑與恐怖組織有關的非法入境者匿藏其中。
當海關人員檢查櫃內貨物時，發現當中所載的危害物質洩漏。海關人員隨即通報跨部門反恐專責組及相關部門。
入境事務處接獲通知後，出動流動鑑證戰術車到場，鑑證該懷疑非法入境者所持的旅行證件。消防處人員接報後亦迅速到場，調派危害物質專隊處理有關危害物質及進行洗消程序。
海關指出，是次演習不單提升前線人員的反恐意識和處理反恐情報的能力，更加強各部門在應對涉及恐怖活動緊急事件時的協作與溝通，切實保障市民生命財產及維護國家安全。
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