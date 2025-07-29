基孔肯雅熱｜澳門地盤3工人在廣東確診　衛生局啟動防範性措施

澳門衞生局周一（28日）公布，該局近日接獲廣東省衛生部門通報，3宗基孔肯雅熱確診病例涉及澳門活動軌跡。經調查，3名患者同在新城A區地盤工作，並頻繁於粵澳兩地工作和生活，不排除地盤傳播。局方因此於周一及周二（29日）根據機制，進行一系列防範性措施，包括病例搜索、宣傳教育、蚊蟲孳生源巡查及加強滅蚊等。



圖為2025年7月28日，澳門衞生局人員到新城A區地盤，向現場工作人員加強有關基孔肯雅熱的宣傳教育。（澳門新聞局圖片）

對懷疑病例抽血送檢 樣本已排除感染

澳門衞生局指出，內地通報的上述3宗病例均在近日發病，患者在潛伏期及發病後具有涉及澳門的活動軌跡，交疊軌跡主要局限於新城A區地盤，衞生局周一在公共建設局協調下，派員進入有關地盤，對工作人員進行問卷調查及宣傳教育，主動搜索懷疑病例，並對懷疑病例現場抽血送檢，收集到3個血液樣本經檢測已排除感染。

同時，當局亦對涉及地盤進行全面的孳生源（積水）巡查，已即時清除部份孳生源，並透過公共建設局督促場所負責人盡快處理和加強場所蚊媒管理、滅蚊等。為進一步降低風險，衞生局周一及周二會對該地盤進行緊急滅蚊措施。

圖為2025年7月28日，澳門衞生局人員到新城A區地盤，進行孳生源巡查。（澳門新聞局圖片）

促居民加強清除積水預防蚊患

衞生局強調，已與內地建立緊密的互聯互通、聯防聯控機制，即時通報涉及跨境活動的病例，會根據個案在澳活動的地點和逗留時間訂定風險區域，按風險評估開展防範和應對工作，並持續作出適切防控措施。

此外，當局再次提醒居民，基孔肯雅熱主要透過白紋伊蚊叮咬人傳播。而白紋伊蚊偏好於細小、清潔、靜止的積水孳生，居民應加強清除工作地點和家居積水。