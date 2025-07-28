基孔肯雅熱｜衞生署：鄰近地區個案急升　本港出現輸入個案風險高

衞生署衞生防護中心今晚（28日）指出，基孔肯雅熱個案近期在全球多個地區及香港鄰近地區急升，加上市民在暑假期間較頻繁外遊，香港出現輸入個案的風險高。中心表示，會為公立及私家醫院的基孔肯雅熱懷疑病例進行檢測，今年暫時未檢測到陽性個案。



政府已採取多項應急準備，包括提升檢測能力、監察含退熱成分藥物的供應情況、病媒調查及滅蚊等，以預防基孔肯雅熱在本港傳播。衞生署指出，雖然基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，而病徵亦與較登革熱輕微，大部分病人可以自行痊癒，但由於本地蚊媒未帶有基孔肯亞熱病毒，必須全力預防基孔肯亞熱在本地扎根。



衞生防護中心總監徐樂堅表示，在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

佛山錄得近5000宗個案 深圳近日出現確診個案

截至7月26日佛山市錄得超過4,700宗基孔肯雅熱個案，均為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。此外，廣東省其他城市，例如深圳近日亦出現確診個案。澳門方面，截至7月25日，錄得4宗基孔肯雅熱輸入個案，其中3名患者於潛伏期內曾到佛山市。

徐樂堅：香港白紋伊蚊可傳播基孔肯雅熱

衞生防護中心總監徐樂堅表示，在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。基孔肯雅熱及登革熱病人在發病初期，尤其是在發燒期間，血液會帶有大量病毒，若被蚊子叮咬，有可能會透過蚊子在本地傳播。假如蚊患情況嚴重，或致爆發，因此及早識別受感染人士及防止患者在傳染期受蚊子叮咬，對預防本地傳播非常關鍵。

衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心檢測公立及私家醫院懷疑病例

衞生署指出，為預防基孔肯雅熱在本港傳播，政府已採取多項應急準備：

包括提升本地檢測能力，檢測公立及私家醫院的基孔肯雅熱懷疑病例。衞生防護中心表示，今年暫時未檢測到陽性個案，已聯同醫院管理局提升本地檢測能力，確保本港一旦出現爆發，懷疑個案可盡快進行化驗。

監察含退熱成分藥物供應情況

措施還有安排無蚊環境接受治療，確保不會擴散病毒；監察含退熱成分的藥物（例如: 撲熱息痛）在香港的供應情況，並與供應商、本地製藥業及社區藥房組織保持緊密溝通聯繫等。中心稱有關藥物在本港整體供應維持穩定，市民不需要囤積有關藥物。

另外，中心將根據粵港澳三地建立的傳染病通報機制，掌握廣東省近日基孔肯雅熱的最新情況。港口衞生科亦在各個口岸加強有關基孔肯雅熱的宣傳教育工作；加強巡查四周確保環境衞生良好及有效落實防蚊措施。中心提醒，市民如從受蚊傳疾病影響地區回港，應在14日內持續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

中心將會於本周舉行網上講座，回應市民有關基孔肯雅熱的查詢，詳情稍後會於中心的社交媒體帳號公布。