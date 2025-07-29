動漫節｜14位國際漫畫大師即興繪畫　Jam出4米長維港畫作

「漫畫大師匯2025」 上周六（26日）起一連3日於香港電玩動漫節舉行，周一上演萬眾矚目的即興繪畫表演（Art Jamming），由14位來自內地、法國、意大利、塞爾維亞及香港的殿堂級漫畫大師，一同即席創作。活動特邀經典港漫《百份百感覺》原作者劉雲傑參與，在其預先創作、長達4米的維港插畫畫布上，由各大師繪上漫畫人物，為維港添上新色彩。劉雲傑則繪上香港文化符號——武術傳奇李小龍，象徵東西方文化在香港碰撞的璀璨火花。



圖為2025年7月28日，「漫畫大師匯2025」上演即興繪畫表演（Art Jamming），，由14位來自內地、法國、意大利、塞爾維亞及香港的殿堂級漫畫大師，一同即席創作。（主辦方提供圖片）

一連3日的「漫畫大師匯2025」 由凌速博覽有限公司主辦，獲得粵港澳大灣區動漫文化協會、香港動漫畫聯會，以及上海市動漫行業協會支持。期間舉辦了12場大師示範，由漫畫家即興創作，向觀眾展現獨特繪畫風格。另有12場國際漫畫工作坊，參加者跟隨漫畫家學習專業技巧，彼此深度交流。

東西漫畫家星光熠熠

6位遠道而來的歐洲漫畫大師大有來頭，其中法國的Thierry Robin擁有35年以上經驗，以充滿詩意的繪本風格聞名國際，擅長以融合現實與諷刺，創作出以蘇聯歷史為主題的《La Mort de Staline》圖像小說，及後被改編成為《弊傢伙！史太林死咗》（The Death of Stalin）喜劇，榮獲多項國際大獎。

塞爾維亞暗黑奇幻大師Toni Fejzula，作品極具視覺衝擊力，以多變風格風靡歐洲及美國。意大利漫畫家Elia Bonetti、Giovanni Lorusso及Marco Itri，以細膩筆觸刻劃角色，並以史詩式敘事風格見稱；同樣來自意大利的Livia Pastore，是當代女性漫畫家的佼佼者，作品融合社會議題與藝術性。

內地陣容同樣星光熠熠。漫畫大師矩陣以科幻題材和精湛畫技聞名，曾參與製作美國哥倫比亞電影公司的《地鐵驚魂》宣傳動畫，以及徐克導演電影《狄仁傑之四大天王》創作；新浪潮代表馬毅用獨特視覺敘事風格，代表作包括《YUNA》及《ElfsNoir》，與法國三大知名漫畫出版社合作，出版地遍及逾10個國家。

內地畫家尚有以熱血冒險風格揚名亞洲、作品曾於羅浮宮卡魯塞爾館展出的Weber（張威莽）、以溫暖治癒風格深受年輕讀者喜愛的豚寶（鄧秋婷）、以廢土朋克（Wasteland Punk ）風格獨樹一幟的蘇健，以及擅長都市情感題材的貓君（尹春霖）。

香港代表中，有創作香港城市獨有風景的Pen So（蘇頌文），以及以地道社區文化為繪畫題材、近年以《老少女》系列走紅的Stella So（蘇敏怡）。