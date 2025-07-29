上市公司前主席酈松校涉3.3億欺詐交易　潛逃14年返港投案明應訊

被廉署通緝長達14年的中新集團(控股)有限公司前主席酈松校，今日(29日)回港投案，明日（30日）將被帶往東區裁判法院應訊。他涉嫌與「中新集團」的時任高層人員，藉總值逾3.3億元具欺詐成份的物業交易，抬高上市公司的利潤及資產，串謀詐騙該上市公司的股東及香港聯交所。



中新集團(控股)有限公司前主席酈松校，周二(29日)回港投案，明日（30日）將被帶往東區裁判法院應訊。（資料圖片）

廉政公署表示，59歲的酈松校在2003年10月至2009年8月擔任中新集團(控股)有限公司的前主席，連同車漢樹及張曜暉作為當時是該上市公司的執行董事。

控罪指他們三人涉嫌於2003年11月至2007年7月期間，與中新集團的公司秘書及財務總監﹐以逾3.3億元欺詐成份的物業交易，抬高該公司的利潤及資產，串謀詐騙公司股東及港交所。

逾3.3億元欺詐物業交易 涉製虛假會計報表、隱報

當中的物業交易，涉及兩項物業買賣協議，包括當時中新集團聲稱以2.1億元收購Top Fair Limited (Top Fair)100%股權，以及將中新集團將其附屬公司Noble Time Development Inc. (Noble Time)的全部權益，以1.23億元出售予Northwest Link Investments Limited (Northwest Link)。

但有人涉嫌在中新集團發出的公告、通函及年報，訛稱Top Fair及Northwest Link的擁有人均屬獨立人士，與中新集團董事、高層或主要股東等沒有關連；並製作虛假會計報表，隱瞞酈松校是Top Fair及Northwest Link的擁有人。

廉政公署通緝張曜暉。（廉政公署網站）

廉政公署通緝車漢樹（廉政公署網站）

廉署表示，涉及車漢樹及張曜暉的通緝令仍然生效。