日本核污水｜兩包宮城縣冷凍帶子疑違規進口　已封存沒流出市面

受日本福島核電廠排放核污水事件，香港禁止進口及供應日本10個都或縣的食品。食物安全中心今（29日）公布，檢查日本進口食品時，發現有冷凍帶子來自受管制宮城縣，進口商涉嫌違反相關《食物安全命令》。涉事產品已被中心封存，沒有流出市面。



食物安全中心發現兩包在宮城縣收穫和加工的冷凍帶子，進口商涉嫌違反相關《食物安全命令》。

中心發言人表示，中心檢查相關日本進口食品批次時，發現兩包於《命令》發出後在宮城縣收穫和加工的冷凍帶子，有關進口商涉嫌違反相關《命令》。

因應日本排放核污水，2023年8月24日起，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都／縣，並在當日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

中心指，會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。