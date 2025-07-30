蔡天鳳前家翁鄺球　被指欠付物業印花稅　連10倍罰款被追1.27億元

名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年疑遭人殺害肢解，其前家翁鄺球事後被揭於2019年購買物業時，涉拖欠從價印花税782.6萬元和買家印花稅1092萬元，合共1874.6萬元。律政司根據印花稅署署長指示，昨(29日)入稟高等法院，向鄺球追討涉款外，另追討遲交買家印花稅的罰款1.092億元，和拖欠從價印花税期間的利息，合共約1.279億元。



根據《印花稅條例》第9條，任何可予徵收印花稅的文書，如未在該文書的加蓋印花期限前加蓋印花，需繳付罰款。若買家於繳交印花稅期限後一個月內補交，已需要繳交兩倍罰款。若逾時超過兩個月，買家便需繳交最高的十倍罰款。



原告為律政司司長，被告為鄺球。

鄺球是蔡天鳳的前家翁，被政府指購物業時欠付印花稅。(資料圖片)

蔡天鳳於2023年被發現懷疑遭人殺害及肢解。(Abby Choi IG)

蔡天鳳於2023年被發現懷疑遭人殺害及肢解。（蔡天鳳IＧ）

蔡天鳳於2023年被發現懷疑遭人殺害及肢解。(Abby Choi IG)

入稟狀指，鄺球於2019年7月11日以買家身份，簽訂買賣協議。原告現根據該協議，向鄺追討拖欠的從價印花税782.6萬元和買家印花稅1092萬元。此外，原告亦追討鄺由2023年4月12日至清還從價印花稅期間的利息，以及遲交買家印花稅的罰款1.092億元。因此，原告向鄺入稟追討合共約1.279億元。

資料顯示鄺球是是加多利山物業的註冊業主

翻查資料，鄺是何文田加多利山一物業的註冊業主，於2019年7月以7280萬元購入，並於同年10月付清金額，並無按揭紀錄。物業買賣合約由鄺球簽署，並由律師作見證，交易文件未見蔡天鳳的簽名及紀錄。另外，鄺球於2020年再以約218萬元，向房署購入葵涌居屋屋苑尚文苑一個單位，並向滙豐銀行申請約207萬元按揭。

案件編號：HCA1401/2025