蔡天鳳案｜與鄺球父子同名 內地開兩公司註冊資本共7000萬人民幣
名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，蔡天鳳的前夫鄺港智、前大伯鄺港傑、前家翁鄺球均被控一項謀殺罪；而前家姑李瑞香被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，案件於5月8日再訊。
據內地公司企業信息查詢平台「天眼查」、「企查查」及「愛企查」等資料顯示，名為「鄺球」的人士於2020年12月23日在內地成立公司，註冊資本5,000萬人民幣（約5,680萬港元），鄺球為公司的法定代表人、執行董事兼經理，是公司的大股東、實際控制人及最終受益人，持股比例為80%，認繳出資額為4,000萬人民幣（約4,544萬港元）；而名為「鄺港傑」的人士在該公司監事，持股比例為20%，認繳出資額為1,000萬人民幣（約1,136萬港元），其首次持股日為2021年1月28日，較鄺球遲近兩個月，而兩人均顯示來自「中國香港」。據了解，該公司的登記電郵名稱為「alexkwong」，而蔡天鳳的前夫鄺港智洋名則是Alex。
另外，鄺球及鄺港傑持有的上述公司，於2021年3月23日在內地開設另一間公司，註冊資本2,000萬人民幣（約2,270萬港元），該新公司亦是鄺球擔任法定代表人、執行董事兼經理，是實際控制人及最終受益人，持股比例為80%；鄺港傑為該公司監事，持股比例為20%。
綜合兩間公司的資料，鄺球及鄺港傑均為公司股東，註冊資本合共7,000萬人民幣（約7,950萬港元）。
上述兩內地公司的股東「鄺球」及「鄺港傑」，與蔡天鳳案兩名被告同名同姓，但暫不能確定是否就是該兩人。
死者家屬首現身
▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼
▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。最新，警方拘捕41歲男子涉嫌協助罪犯。