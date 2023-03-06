蔡天鳳案｜與鄺球父子同名　內地開兩公司註冊資本共7000萬人民幣

名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，蔡天鳳的前夫鄺港智、前大伯鄺港傑、前家翁鄺球均被控一項謀殺罪；而前家姑李瑞香被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，案件於5月8日再訊。



據內地公司企業信息查詢平台「天眼查」、「企查查」及「愛企查」等資料顯示，名為「鄺球」的人士於2020年12月23日在內地成立公司，註冊資本5,000萬人民幣（約5,680萬港元），鄺球為公司的法定代表人、執行董事兼經理，是公司的大股東、實際控制人及最終受益人，持股比例為80%，認繳出資額為4,000萬人民幣（約4,544萬港元）；而名為「鄺港傑」的人士在該公司監事，持股比例為20%，認繳出資額為1,000萬人民幣（約1,136萬港元），其首次持股日為2021年1月28日，較鄺球遲近兩個月，而兩人均顯示來自「中國香港」。據了解，該公司的登記電郵名稱為「alexkwong」，而蔡天鳳的前夫鄺港智洋名則是Alex。



名為「鄺球」的人士於2020年12月23日在內地成立公司，註冊資本達5,000萬人民幣，而名為「鄺港傑」的人士在該公司監事，兩人均顯示來自「中國香港」。（企查查截圖）

名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，其前夫一家四口被捕。（資料圖片）

另外，鄺球及鄺港傑持有的上述公司，於2021年3月23日在內地開設另一間公司，註冊資本2,000萬人民幣（約2,270萬港元），該新公司亦是鄺球擔任法定代表人、執行董事兼經理，是實際控制人及最終受益人，持股比例為80%；鄺港傑為該公司監事，持股比例為20%。

綜合兩間公司的資料，鄺球及鄺港傑均為公司股東，註冊資本合共7,000萬人民幣（約7,950萬港元）。

上述兩內地公司的股東「鄺球」及「鄺港傑」，與蔡天鳳案兩名被告同名同姓，但暫不能確定是否就是該兩人。

死者家屬首現身



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