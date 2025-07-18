蔡天鳳前家姑案　控方指被告詐儍扮懵阻錫到燶兒子被捕　9.30裁決

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香，涉阻警調查其子鄺港智案，控辯雙方今（18日）在區域法院作結案陳詞。控方稱從李的反應及行為，均顯示她對兒子被通緝知情，她之後向蔡天鳳母親建議應如何應對警方，以避免透露其子下落等，可見她有誤導警方的意圖。控方又認為李作證時「詐儍扮懵」，聲稱只會用手機打出打入，轉頭又自爆懂得刪掉對話記錄等，認為李的供詞不可信，更直指她只是想其「錫到燶」的兒子免被捕。辯方只提交書面陳詞沒再作補充。法官陳廣池押後至9月30日裁決。



女被告李瑞香，65歲，退休，否認一項妨礙司法公正罪，指她於2023年2月22至23日，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，包括催促鄺港智離開即將被調查的地點；向警方提供虛假或誤導資料，建議張燕花不向警方提供資料等。

被告李瑞香否認阻礙警方追查其子鄺港智的下落。(陳蓉攝)

蔡天鳳在2023年2月下旬失蹤，她的母親與丈夫同月22日報警。(Abby Choi IG)

蔡天鳯前夫鄺港智是警方當時想查問的對象之一。(資料圖片)

蔡天鳳母親張燕花稱，與女被告李瑞香通電話時，李曾建議她若方查問其子的事時，可如何回應。(梁鵬威攝)

閉路電視顯示李催促鄺離開

控方指，在2023年2月22日，蔡天鳳母親張燕花和蔡的丈夫譚方駿就蔡天鳳失蹤一事報警，鄺港智有與張講電話，想知道二人的行蹤，在得悉他們報警後，即心急預備離開。單位的閉路電視片段顯示，李有催促鄺港智盡快離開單位，承認事實及蔡天鳳母親張燕花的證供亦有提及。

李的反應顯示她知鄺被通緝

從閉路電視中可見，鄺港智拿著袋子預備離開，李亦很心急，更追問：「幾時報架？」、「有冇車？」，又催促鄺：「快啲快啲。」又稱：「好心急、好驚。」控方這都反映李有認知鄺港智是被通緝人士，亦理解鄺一旦被找到，就會被捕，認為她為了令鄺逃避拘捕，催促他儘快離開。

刑事案非付錢能解決

控方續指，李作供時承認知鄺被通緝，就算其丈夫鄺球曾告知他以賠錢解決事件，李亦應該知道刑事案並非付錢就能解決，故李催促鄺離開，必定是因為她理解鄺正在被通緝。

李與鄺曾有逾百次聯絡

控方續指，警方致電向李調查時，曾要求她提供鄺港智的電話，李當時聲稱鄺經常用不同的電話致電給她。然而根據通話記錄，李和鄺曾有逾百次聯絡紀錄，鄺一直用同一個號碼，控方認為李在向警方提供誤導資料。

控方續指，警員向李詢問單位有甚麼人居住時，她稱只有鄺球、蔡兩子女、兩名工人及李本人。控方指，李不止是報上數字，更清晰數出每個人是誰，並不只是單單誤導。

與蔡母通話教路如何回應警方

此外，李曾與蔡母張燕花通話時，曾提醒張回答警方提問時，要避免提及鄺港智，又稱：「你可以話無同我個仔聯絡，你可以話無架嘛。」又教張多個如何隱瞞的說法。控方質疑，若李沒有隱瞞鄺行蹤的意圖，大可簡單叫張暢所欲言，為何要建議張不要向警方提供資料，她的行為令警方找到鄺港智的機率減低，提高鄺港智潛逃的成功率。

稱好驚是擔心蔡不可信

控方亦指李的證供可信性存疑，指李稱當時說「好驚」是擔心蔡的安危，及害怕蔡父會突然到訪，控方質疑，李不久前才問張為何要就這小事報警，又指蔡很快會回來，其後又突然擔心李的安危，認為李的說法自相矛盾，解釋牽強。

只擔心錫到燶的兒子會被找到

控方又指，李提及蔡父突然到訪的說法亦不合理，在李的認知，蔡父經常不在港，理應沒有他會突到訪的說法，質疑李為何會在電光火石間已想到迂迴的理由，認為她在砌詞隱瞞，事實上是擔心她「錫到燶」的兒子會被警方找到。

疑李詐儍扮懵

控方認為李作供時態度迴避，答非所問，她聲稱只會用電話「打出打入」，控方問電話的紀錄時，她能以「取消」一詞形容會刪除whatsapp的對話紀錄，其證供前後矛盾，質疑李是「詐傻扮懵」。

案件編號：DCCC140/2024