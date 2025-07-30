日星上村謙信涉非禮　辯方指上村或想事主帶他上廁所　表證成立

日本男星上村謙信今年3月來港辦粉絲見面會，涉在慶功宴上飲酒後非禮女翻譯員一案今午續審，辯方盤問事主X時指，被告當晚向X展示的，是其LINE粉絲群的二維碼，被告想邀請事主加入，事主否認。辯方又指，事主或誤解被告展示的翻譯句子，被告當時是想叫事主陪他上廁所，或帶他去廁所，或一起走到廁所。事主質疑陪去廁所和「一齊去出面嘅廁所」無分別，認為句子沒有辯方指的另外兩個意思。



裁判官余俊翔裁定表證成立，料被告明天會出庭自辯。



被告上村謙信，Kamimura Kenshin（25歲，藝人），被控於2025年3月2日，在旺角砵蘭街180號3樓明記潮館內，非禮女子X。

上村謙信否認慶功宴上非禮女翻譯。(鄭子峰攝)

日星上村謙信涉非禮案開審，不少粉絲特到庭聽審。(陳曉欣攝)

日星上村謙信涉非禮案開審，有粉絲持應援物在庭外打卡留念。(陳曉欣攝)

辯方質疑X被摸無採取行動

代表辯方的資深大律師余承章盤問時，質疑X被摸時為何不出聲和採取行動，例如「倔住佢」、說：「唔好摸我。」和用手袋分隔二人等，指X：「你一直都冇話比佢聽，你唔接受呢啲行為？」X稱她當時好驚，第一次遇到這些事，想不到完美的方法，亦不敢開口拒絕。X重申，她被摸時有縮開，被告見狀曾停手，因此認為被告應知道她不想被摸。

X指句子沒有帶我去廁所的意思

針對X稱被告邀約去廁所一事，余指在日文句子可以有幾重意思，被告當時可能在問：「你可以陪我去外面的廁所嗎？」X反駁指「陪」和一起去廁所沒分別。X另指出句子沒有「帶我去廁所」或「一起走到廁所」的意思。

指被告想邀事主加入粉絲會

余續指，當晚被告在手機看其男團粉絲會的消息，看得手舞足蹈，並邀請X加入其LINE的粉絲會。X說她沒留意被告的動作，當被告分享消息時，她的反應是：「哦，原來係咁。」X又同意，被告知道她有男友後表現愕然。

案發時上村謙信是日本男子組合「ONE N' ONLY」的成員。（IG@onenonly_tokyo）

上村謙信因參演BL劇《未成年》而走紅。（IG@onenonly_tokyo）

女同事見到被告手心碰到X大腿

X的女同事楊愛玲稱，她當晚坐在X旁邊，期間X越坐越近她，她望過去見到被告的手心碰到X的大腿。楊憶述，X在席間稱她很害怕，X一離開現場便攬住楊大哭，哭訴被告剛才不斷騷擾她，她拒絕但被告「講極唔聽」。X隔日告訴楊，她受事件影響不停發噩夢，她想報警，希望想為她作證。

被告被裁定表證成立

控方傳完證人後結束案情，裁判官余俊翔裁定表證成立，被告明料出庭自辯。上村散庭後獲安排私家車接送離開，數十名粉絲在法院外目送他。有粉絲在法院水牌前持應援物自拍。

案件編號：WKCC 919/2025