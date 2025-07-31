19歲青年天水圍譚仔遭滾水淋　背部二級燙傷　譚仔：冀盡快康復

一名19歲青年上周五（25日）光顧天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線時，背後熱水壺意外翻倒，滾水淋落青年背部，青年急送入院，背部二級燙傷，留院至今（31日）。傷者報案，據悉由於案件無刑事成分, 列為「意外受傷人士」。



譚仔回覆《香港01》稱，冀望傷者盡快完全康復，已敦促保險公司加快處理理賠程序，務求盡快達成妥善的賠償安排。譚仔表示，已重新檢視涉事分店的設計及工作流程，並立即採取多項改善措施，對涉事分店員工進行再培訓，以避免同類事件再次發生。



從家人上載至社交媒體相片可見，受傷19歲青年背部一半被燙傷，左手手臂背後也傷到見紅。（帖文圖片）

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線。（許湖洪攝）

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線。今晩自助斟水區設有熱水壺供客斟水，譚仔稱事後已加裝隔板，調整水壺的擺放位置，以遠離用餐顧客。（許湖洪攝）

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線。今晩自助斟水區設有熱水壺供客斟水，譚仔稱事後已加裝隔板，調整水壺的擺放位置，以遠離用餐顧客。（許湖洪攝）

背部及左手手臂背後被燙傷 傷到真皮見紅

有網民昨晚在社交媒體發文，指兒子5日前在天水圍譚仔雲南米線進食時發生意外，店員拿取熱水壺時不小心倒瀉滾水，並潑到兒子背部，導致他一大半背部都被燙傷，其後送院醫治，醫生判斷是二級燙傷。

從家人上載至社交媒體相片可見，受傷19歲青年背部及左手手臂背後，傷到真皮見紅。

家長發文：兒子為運動員 擔憂傷勢影響日後職業

發文的家長在帖文中表示，醫生指現時兒子傷勢已無大礙，可以出院。但看見護士清理兒子背部傷口時，仍有血水流出，故拒絕兒子現時出院。發帖人表更透露兒子為運動員，擔憂傷勢將對日後職業有影響。

從家人上載至社交媒體相片可見，受傷19歲青年背部一半被燙傷，左手手臂背後也傷到見紅。（帖文圖片）

疑自助斟水區枱面不平致熱水壺傾側

據了解，傷者當晚與女友人在該店進食晚膳，期間有店員將一壺熱水放在自助斟水區時，疑因枱面不平, 熱水壺傾側，滾水灼傷傷者背部，傷者隨即報案向警方求助。稍後警察及救護員到場，將傷者往天水圍醫院接受治療。警方將列為有「意外受傷人士」事件。

《香港01》今日傍晚近6時半抵該天水圍譚仔分店，晚市有十多枱客，約20至30人光顧。店內外觀察所見，樓面有三四名店員工作，負責執枱、送餐、收銀、處理外賣等，店員送餐時都會有餐車配合。

在自助斟水區仍放有不鏽鋼熱水壺，容量可以達到10升，食客自行斟熱水。記者觀察期間，見到員工在添加熱水時，都會搬走整個保溫壺斟熱水，再將熱水壺搬回熱水供應區，全程由一名女店員負責。

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線，今晚晚市有二三十名食客。（許湖洪攝）

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線，今晚晚市有二三十名食客。（許湖洪攝）

譚仔事後在自助斟水區加裝隔板 水壺擺放位置遠離用餐顧客

譚仔回覆《香港01》表示，向受影響的顧客及其家屬致以最深切的歉意及慰問，會盡最大努力向傷者提供所需支援，冀望傷者盡快完全康復。譚仔稱公證行正在跟進事件，亦已敦促保險公司加快處理理賠程序，務求盡快達成妥善的賠償安排，將對顧客的影響降至最低。

譚仔表示，事件發生後，已重新檢視涉事分店的設計及工作流程，並立即採取多項改善措施，包括在自助斟水區加裝隔板、調整水壺的擺放位置以遠離用餐顧客；同時對涉事分店員工進行再培訓，加強燙傷預防及處理指引。譚仔稱會持續檢討及提升安全標準及服務水平，以避免同類事件再次發生。

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線。譚仔表示，事後在自助斟水區加裝隔板，並將水壺擺放位置遠離用餐顧客。（許湖洪攝）

「我啲朋友試過有淥親咁樣，侍應行過就淥親咁。」在該譚仔分店等外賣的鄭小姐指，平時多數買外賣回家吃，聽過朋友反映在餐廳內不小心受傷，自己有時都會有些憂慮，盡量在家中吃。另一外賣客梁先生指不知道有燙傷事件，但表示若在餐廳用餐都會盡量小心，他認為對方都要小心，「呢啲大家都應該共識小心啲」。

食客陳先生指，平時在譚仔用餐時都會留意到餐廳員工較短缺，「人手差啲，繁忙時間差啲」，「一個人（員工）要管好多張枱，一急就容易出錯，容易出錯就會唔小心整親。」陳先生認為侍應也要小心一些，萬一「你成碗湯咁樣淋落好嚴重」，不過他又體諒員工可能忙中有錯，「因為工作嘅嘢好難講，唔想要嘅意外都可能發生，應是個別個案。」