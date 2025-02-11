燙傷急救｜冬季燒燙傷增風險！急救5步驟第1樣最易漏　防意外5招

寒流來襲，低溫之下，民眾最愛吃火鍋、泡熱水澡暖身，然而台灣國民健康署強調，民眾在使用家電時，需留意燙傷風險，平時可透過預防措施，從細節做好燒燙傷防護。



日常預防燒燙傷 掌握5原則

台灣健康署表示，關於燒燙傷防護，家長必學5招守則，從日常生活的細節預防孩童燒燙傷：

1. 廚房禁地，孩子別近：家長應確保廚房與幼兒活動區域分開，設置防護門或柵欄，避免讓孩子在烹飪時接近廚房。健康署特別提醒家長切勿抱著幼兒同時烹飪，以免熱油濺出或滾水灑出。

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2. 熱鍋熱水，放穩放遠：熱食應遠離桌邊，餐桌上也不應使用桌巾或桌布，避免好奇的兒童拉扯造成熱食掉落，導致燙傷。

3. 泡澡試溫，安心加分：幼兒皮膚薄，相同溫度和接觸時間下，比成人更容易造成燒燙傷。洗澡應先放冷水再放熱水，水溫不得超過40度。讓幼兒下水前家長應先用手背試水溫；若天氣寒冷，應提高室內溫度，而非提高水溫。

4. 燃放鞭炮，防護做好：以台灣為例，應購買合法製造之煙火，並在符合地方自治法規公告可施放的時間與地點施放，且兒童施放一般爆竹煙火應由父母、監護人或其他實際照顧者陪同。

5. 儀器認證，安全至上：家用電器應要選擇有台灣經濟部標準檢驗局「商品檢驗標識」之產品；如果要讓孩童使用蒸氣吸入法緩解鼻塞或咳嗽，應優先選擇台灣衛生福利部認可的噴霧機的醫療器材，避免自製蒸氣裝置帶來燙傷風險。

燙傷／燒傷時有六大不能做的事（按圖了解👇👇👇）

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緊急燒燙傷救護！5步驟保平安

若不幸發生燒燙傷，健康署說明，大眾應熟記燒燙傷急救的5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」：

1. 沖：持續沖冷水15至30分鐘。

2. 脫：在水中小心移除或剪開傷處附近的衣物。

3. 泡：繼續以冷水浸泡傷口30分鐘，持續降溫。

4. 蓋：使用乾淨的紗布覆蓋燒燙傷處，避免細菌感染。

5. 送：儘速送醫治療。



廚房內6個最容易滋生細菌地方（按圖👇👇👇）

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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