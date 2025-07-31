天水圍譚仔內遭燙傷青年為運動員　醫生：若疤痕增生將削運動能力

19歲青年上周五（25日）光顧天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線時，背部及左臂被翻倒熱水壺滾水嚴重燙傷，據家人稱他為運動員，擔憂傷勢影響日後發展。



有皮膚科醫生看過傷勢圖片後，認為該傷勢已燒至真皮層兼有水泡，已達二級燒傷，燒傷面積範圍大，屬中度至嚴重燒燙傷。醫生指，患者短期內不可運動，未來皮膚有可能因傷痕出現疤痕增生，影響肌肉姿勢、靈活性及發力力度，導致運動機能下降；他提醒需定期至醫院清洗傷口，避免疤痕增生。



從家人上載至社交媒體相片可見，受傷19歲青年背部一半被燙傷，左手手臂背後也傷到見紅。（帖文圖片）

從家人上載至社交媒體相片可見，受傷19歲青年背部一半被燙傷，左手手臂背後也傷到見紅。（帖文圖片）

半背部及左手手臂背後二級燙傷

二級燙傷青年的家長昨晚（30日）在社交媒體發文，指兒子5日前在天水圍譚仔雲南米線進食時發生意外，店員拿取熱水壺時不小心倒瀉滾水，並潑到兒子背部，導致他一大半背部都被燙傷，其後送院醫治，醫生判斷是二級燙傷。

從家人上載至社交媒體相片可見，受傷青年一半背部及左手手臂背後，傷到真皮見紅。文中指他為運動員，擔憂傷勢影響其日後發展。

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線。（許湖洪攝）

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線。今晩自助斟水區設有熱水壺供客斟水，譚仔稱事後已加裝隔板，調整水壺的擺放位置，以遠離用餐顧客。（許湖洪攝）

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線。今晩自助斟水區設有熱水壺供客斟水，譚仔稱事後已加裝隔板，調整水壺的擺放位置，以遠離用餐顧客。（許湖洪攝）

皮膚科專科醫生陳厚毅：傷者短期内不可進行任何運動

醫學會會董、皮膚科專科醫生陳厚毅觀察傷勢圖片後表示，該傷勢燒至真皮層兼有水泡，已達二級燒傷。燒傷範圍面積大，覆蓋大半背部及左手手臂，屬中度至嚴重燙傷。

陳厚毅指出，該傷勢很大程度會影響患者運動機能，傷者短期内不可進行任何運動，長期則有可能因疤痕增生影響肌肉姿勢、肌力及運動靈活性等。他解釋，二級燒傷有可能留下傷疤及導致疤痕增生，會否出現疤痕增生則視乎傷口復原情況，以及患者是否為容易增生疤痕的體質。若出現疤痕增生，患者背部及左手的肌肉靈活性及出力力度會因傷患下降。

料需要數周至數月、甚至更長時間才可完全恢復

陳預料該傷勢若要完全恢復，需要數周至數月，甚至更長時間。發帖者昨晚在帖文中表示，醫生正安排其子女出院，惟發帖者看見兒子傷口仍滲出血水，故暫拒出院。他表示，能否出院視乎患者維生指數、傷口是否穩定、有否繼續發炎等。

皮膚科及性病科陳厚毅醫生。（資料圖片）

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線。譚仔表示，事後在自助斟水區加裝隔板，並將水壺擺放位置遠離用餐顧客。（許湖洪攝）

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線，今晚晚市有二三十名食客。（許湖洪攝）

意外發生於天水圍置富+WOO嘉湖商場譚仔雲南米線，今晚晚市有二三十名食客。（許湖洪攝）

皮膚科專科醫生胡惠福：可能形成增生性疤痕 或影響關節活動能力

另一名皮膚科專科醫生胡惠福指，燒傷可分為三級，一級為皮膚表面受傷，發紅但起水泡，一般而言曬傷最常見 ；二級燒傷，傷及第二層皮膚，傷口起水泡，流膿、發紅、患者感痛楚 ，有時會有表皮脫落的情況 ；三級則傷及皮膚底層組織，深層皮膚出現發白、焦黑等情況，神經線或受到破壞，有機會傷勢嚴重，但患者不感覺痛。

胡醫生看過有關傷勢圖片，指患者背部有大面積傷口，而且靠近膊頭關節位，傷口癒合後容易有色素沉澱，亦有可能形成增生性疤痕，或會影響關節活動能力。

皮膚科專科醫生胡惠福。（受訪者提供）

遇燙傷應用水沖洗15分鐘至30分鐘 若燙傷位置黐實衣物不要強行拉開

胡惠福表示，若遇到被熱湯燙傷情況，可用凍水沖洗傷口，盡可能「耐啲會好啲」，例如用水沖洗15分鐘至30分鐘，以達致降溫，減少傷害。若在家居發生，未去醫院前，應將沾濕的衣物應輕輕移開，若黐實皮膚的話，不要強行拉開，應尋找醫護人員協助。覆蓋濕紗布敷料到傷口，再去急症室治理。

他補充指，如果一級燒傷，表面傷口保持乾爽，避免弄破傷口，多塗保濕霜，可令皮膚慢慢癒合。但如果傷勢達至二級燒傷，則需要用抗菌紗布敷料，勤力傷口護理。醫生會處方外用藥膏舒緩痛楚，或消炎、防止感染藥膏，患者或有需要口服抗生素。二級燒傷亦有分淺層及深層傷害，深層燒傷或三級燒傷可能需要做植皮手術，幫助傷口癒合。

而傷口癒合則以星期計算，一級燒傷至表層二級燒傷，通常在兩個星期內慢慢癒合，如果深層二級燒傷，需超過一個月時間復原。