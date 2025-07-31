阿仙奴對熱刺｜阿迷佔據主場館　內地球迷會叫口號　中日球迷讚好

「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽今晚在啟德體育園主場館上演。下午開賽前，已有不少球迷在主場館外聚集，以阿仙奴球迷佔絕大多數，球場外一片紅海。有內地上海、廣西、以及日本阿迷專程來港觀賽，大讚現場氣氛好，又指多舉辦這類賽事能吸引旅客來港。



啟德體育園今晚上演「香港足球盛會」熱刺對阿仙奴的賽事，座無虛席。（梁鵬威攝）

熱刺對阿仙奴的賽事晚上在啟德體育園上演，大批阿仙奴球迷下午已在場館外聚集。（梁鵬威攝）

現場一片紅海 上海等阿仙奴球迷會叫口號、拉橫額

啟德體育園一周之內舉行第二場「足球盛會」，由兩支北倫敦球隊阿仙奴及熱刺上演打吡。下午4時多，已經有不少球迷在啟德體育園主場館外聚集，以較受港人歡迎的阿仙奴球迷佔絕大多數，現場一片紅海；亦有內地不同城市，包括上海等的阿仙奴球迷會，組織同胞在場叫口號、拉橫額等，又合影紀念。

有來自浙江的球迷會到港，在場外舉旗合影。（林遠航攝）

上海球迷還先生：希望一睹啟德體育園這個最新、最現代場館

來自上海的還先生是阿仙奴20多年球迷，因為比賽專程來港，指最想見到中場懷斯及翼鋒沙卡。他表示，一抵港到酒店便放下行李到場，希望一睹啟德體育園這個最新、最現代的場館，又期待晚上見到外圍亮燈。

還先生認為，多舉辦這類活動，有助吸引旅客來香港。（林遠航攝）

還先生將留港一夜，預計今次行程約花費3,000元，主要用於食宿交通，又指會到紀念品店，「看到喜歡便會買。」他認為多舉辦這類賽事，能吸引旅客來港。

阿仙奴球員。（梁鵬威攝）

兩隊球員進場，場內一片高呼。（梁鵬威攝）

來自廣西的張先生是30年阿仙奴球迷，首次現場觀賞愛隊賽事，形容自己此刻心情激動，又指見到球迷會組織的活動，大讚氣氛比內地更好，認為內地有很多不同城市，球迷會規模比較小，球迷之間較為分散。

啟德體育園今晚上演「香港足球盛會」熱刺對阿仙奴的賽事，座無虛席。（梁鵬威攝）

日本女球迷：球場漂亮、氣氛「最高（さいこう）」

張先生昨日訓練及今日賽事都有入場，大讚場館非常捧，冷氣不如傳聞般過冷，笑言在港三日的景點都是啟德。

來自日本的小杉小姐，身穿阿仙奴新兵基奧基利斯的球衣入場。她表示，是近一年日本國腳富安健洋加盟而認識阿仙奴，又表示此刻心情興奮，大讚球場漂亮，氣氛「最高（さいこう）。