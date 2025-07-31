阿仙奴對熱刺｜啟德主場館5萬人入場創新高　球迷體驗到英超氣氛

「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽晚上在啟德體育園主場館上演，該場吸引49,975名觀眾入場，創啟德體育園主場館啟用以來入場人次新高。散場後，有阿仙奴班迷對愛隊落敗感到可惜，贏波而回的熱刺球迷則打滿分，稱終於體驗到英超的感覺。



晚上在啟德體育園舉行的香港足球盛會，熱刺一球小勝阿仙奴，捧走「健絡通盃」。（梁鵬威攝）

香港足球盛會熱刺對阿仙奴的友賽，晚上在啟德體育園主場館舉行。（梁鵬威攝）

北倫敦打吡首次移師海外上演，最終熱刺憑上半場尾段柏比沙亞中圈附近的笠射，一球小勝阿仙奴。今場入場人數目達49,975，打破數日前利物浦對AC米蘭的入場人數紀錄。

今場有49,975人入場，打破入場人數紀錄。（林遠航攝）

帶同女兒入場觀賽的阿仙奴球迷劉先生坦言，對球賽結果感到失望，對新兵基奧基利斯落場亦無法追平感到可惜，笑言球賽「緊張但唔係好精彩」。不過，他指入場氣氛好，認為賽事安排上做得不錯，而首次到主場館的劉先生又大讚球場「好靚」，即使門票稍貴，亦都值得，若未來愛隊再來港，會再入場。

香港足球盛會熱刺對阿仙奴的友賽，晚上在啟德體育園主場館舉行，有49,975人入場，破入場人數記錄。（梁鵬威攝）

香港足球盛會熱刺對阿仙奴的友賽，晚上在啟德體育園主場館舉行，有49,975人入場，破入場人數記錄。（梁鵬威攝）

來自深圳的熱刺球迷孔先生大讚球賽精彩氣氛好，形容「第一次感受英超的氣氛」，愛隊在自己面前作賽時，心情十分激動。他又大讚主場館是他到過最好的場地，「有冷氣，還有香水」，為今日全日的體驗打滿分，又表示下次若熱刺再訪港「一定會再來」。

香港足球盛會熱刺對阿仙奴的友賽，晚上在啟德體育園主場館舉行，有49,975人入場，破入場人數記錄。（梁鵬威攝）

熱刺球迷郭先生認為愛隊踢得不錯，笑言有「彩數」而贏波。其女朋友則形容，郭先生全場都十分興奮，祈求見到隊長孫興民出場，幸好最終沒有失望，郭先生則指自己座位較遠，當下只好用手機鏡頭確認是否他出場，但心情十分激動。

香港足球盛會熱刺對阿仙奴的友賽，晚上在啟德體育園主場館舉行，有49,975人入場，再破入場人數記錄。（梁鵬威攝）

今次是他首次到啟德主場館，他指最滿意是場館有冷氣，笑言「如果唔係唔買飛啦，香港咁熱」，亦滿意安排，進場順利，亦不覺得擠迫。他又為今晚賽事打9分，笑言扣1分是因為被附近的死敵球迷喝倒采，但亦覺得即使如此，氣氛仍很好。

香港足球盛會熱刺對阿仙奴的友賽，晚上在啟德體育園主場館舉行。（梁鵬威攝）

香港足球盛會熱刺對阿仙奴的友賽，晚上在啟德體育園主場館舉行。（梁鵬威攝）

香港足球盛會熱刺對阿仙奴的友賽，晚上在啟德體育園主場館舉行。（梁鵬威攝）

香港足球盛會熱刺對阿仙奴的友賽，晚上在啟德體育園主場館舉行。（梁鵬威攝）

「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽晚上約十時結束，散場時未見混亂。（林遠航攝）

「百萬觀眾」葉先生在啟德體育園還在啟德體育園行政總裁莊澤基、營運總裁貝 廸宏、TEG 體育集團主席 Geoff Jones 及體育園卓越創始合作伙伴──滙豐香港財富管理及 個人銀行業務首席客戶官許長虹的見證下,接受別注版「百萬觀眾」紀念T恤,見證歷 史時刻。（大會提供）

有幸運兒成為啟德體育園第100萬名觀眾，阿仙奴球迷葉先生一家獲頒發獎狀及禮物，包括啟慶匯特別星級體驗、兩張啟德體育園活動門票及The Champion餐飲券。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩賽前接受傳媒訪問，就早前有外國球員指啟德草地有改善空間，羅表示啟德體育園不像其他頂級球場般只用作踢足球，還有如用作演唱會的其他用途，不時需捲起草地，活動後才可鋪回原位養草。羅認為，啟德草的長短、草的軟硬度、草的平整都很好，但承認凡事都有改善空間，冀未來可令草生長得更茂密。

羅淑佩稱期待今晚賽事，雖然今日是工作日，但外面已有很多球迷準備五時半入場，她更透露自己是熱刺球迷

羅淑佩（綠衣）賽前透露自己是熱刺球迷。（梁鵬威攝）

▼比賽過程▼



+ 10

▼熱刺捧盃▼

