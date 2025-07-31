基孔肯雅熱︱房屋署聯合其他部門行動 加強屋邨防蚊滅蚊
撰文：蕭通
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因應廣東省已錄得約6,100宗基孔肯雅熱確診，房屋署周四（7月31日）公布已採取多管齊下的措施，於轄下公共租住屋邨加強防控蚊患，並呼籲居民加強防蚊滅蚊措施。
發言人表示，房屋署的屋邨辦事處、持份者和其他政府部門，已經加強防蚊滅蚊的聯合行動，包括在公共地方、花槽等加強巡查，如發現蚊子滋生地，會即時採取行動，包括進行霧化處理以殺滅成蚊、清除積水及儲水容器、施用殺幼蟲劑（例如蚊沙）及增設蚊子陷阱等。
籲居民合作避免積水
發言人續說，當局已採取措施保持溝渠暢通及填平凹陷的地面，防止積水，亦持續透過海報及單張加強公眾教育及宣傳，提醒市民採取措施防治蚊患，並邀請食物及環境衞生署舉辦講座，向居民講解基孔肯雅熱的最新情況及防蚊資訊。
署方也呼籲居民攜手合作，及早於家居及其他環境防蚊及滅蚊，包括保持環境衞生、妥善棄置垃圾；每星期清洗花盆底碟及避免積水；每星期更換花瓶內的水及洗刷花瓶內壁；蓋好水桶、水盆等貯水容器；及檢查冷氣機托盤，避免出現積水。
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