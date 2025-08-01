男子與女網友性交後揭女方智障　官指網上萍水相逢或未懷疑裁罪脫

男網友涉透過交友程式認識女子後，即相約見面並同日到賓館開方，並進行性交及企圖肛交。約會後男方即封鎖女方並刪除資料，女方卻稱被強姦報警，經調查後發現女方智商僅58，屬精神不健全人士。男網友非法性交等3罪，他否認指控，案件今（1日）在屯門裁判法院（暫代區域法院）裁決，暫委法官鄧少雄認為，被告在與X在網絡上萍水相逢，二人的有限接觸，未必知女事主是智障人士，女方亦未有主動說出，認為被告未必知道或懷疑X是精神上無行為能力的人，裁定被告所有罪名不成立。



被控被控3項非法性交等罪名

被告方金明（34歲）被控2項與精神上與⾏為能⼒的⼈非法性交，及1項企圖與精神上與⾏為能⼒的⼈作出肛交等3罪，指他於2023年1月30日，在新蒲崗衍慶⼤廈3樓⾼雅賓館，與精神上無⾏為能⼒的女⼦X非法性交，及企圖肛交。

被告方金明(白衣)經審訊後被裁定3項非法性交及非法企圖肛交罪均不成立。(陳蓉攝)

官認為憑觀察未必知X是精神無能力人士

區域法院暫委法官鄧少雄在裁決指，審訊過程中，他詳細地觀察過 X的表現及反應，認為除非先入為主地知道X是精神上無行為能力人士，單憑觀察，未必能反映她是精神上無行為能力人士。

X無披露她是智障人士

鄧官續指，縱觀雙方所有的短訊記錄，X的回應都是即時及合理的，無法反映X有任何異常或不合理之處。綜合而言，鄧官認為被告和X在網絡世界萍水相逢，對其背景一無所知，而 X表現與常人分別不大，又沒有主動揭露她是精神上無行為能力人士，雙方在有限的接觸下，未必會知道或懷疑X是精神上無行為能力人士，遂判被告的所有控罪均不成立。

兩人透過交友軟件SayHi認識

控方案情指，在2023年1月28日，X透過交友軟體SayHi結識被告，其後交換電話號碼，被告約X在1月30日見面。

首次見面便上賓館

在案發當日，被告與X先相約在新蒲崗一馬會投注站外首次見面，其後二人到一間名為「洋洋小龍蝦」的餐廳晚餐，二人離開餐廳後，就前往案發的高雅賓館。進入房間後，被告先與X聊天，然後X先去洗澡，其後赤裸走出洗手間，被告則向賓館的職員索取了兩個避孕套。

曾嘗試肛交但失敗

其後被告主動攬X，嘴對嘴吻X和吻X的乳房，其後二人再發生性交，被告自行戴上避孕套，而X用雙手攬住被告人。其後二人嘗試肛交但失敗，然後被告再次與X性交，直至射精。

被告翌日即封鎖X並刪除聊天記錄

翌日早上，被告在whatsapp及SayHi上封鎖了X，並刪除了聊天記錄。同日X感到下體疼痛，並就上述事件報警。

被捕稱覺X好似爭咁啲

被告於2月3日被警方以強姦罪拘捕，警誡下被告指出，覺得X：「表面上睇落去無乜嘢，但智商上好似爭咁啲。」

X被評估心智只如10歲童

X曾與社署的臨床心理學家會面及進行評估，結果顯示她的總智商得分為58分，心智整體年齡等同10歲，即與她同齡的100位人士當中，她的適應行為程度相當於最低程度的一位。

案件編號：DCCC1296/2023