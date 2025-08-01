今年輸入36登革熱個案　未有基孔肯雅熱　外遊後應續用蚊怕水2周

衞生署衞生防護中心今日（1日）公布，本港今年暫時錄得36宗外地傳入登革熱個案，過去一周錄得3宗外地傳入個案，病人潛伏期內分別曾到印度、菲律賓和泰國，至於近日廣東省爆發的基孔肯雅熱，本港2020年至今未有錄得個案。



中心指由於在夏季期間氣溫及雨量上升，本港蚊患情況可能會加劇，加上市民在暑假會較頻繁前往蚊傳疾病流行的地區，因此本港錄得輸入個案及本地傳播的風險有所增加。市民如從受蚊傳疾病影響地區回港，應在14日內持續使用昆蟲驅避劑，並密切監察自身健康狀況。



衞生署衞生防護中心提醒市民做好保護措施。（資料圖片）

今年錄得36宗外地傳入登革熱個案

由7月25日至昨日（7月31日），中心錄得3宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期內分別曾到印度、菲律賓和泰國。本港今年暫時錄得36宗外地傳入登革熱個案，去年則錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及5宗本地感染個案。

全球去年錄得超過1,400萬宗登革熱個案，創歷史新高。印度尼西亞、馬來西亞、泰國及越南今年至今已分別錄得超過2萬宗個案。廣東省今年至今共錄得308宗本地感染病例，於7月21日至27日的一周內已錄得102宗，其中以廣州、雲浮、佛山和中山錄得的病例最多。

因應近期鄰近地區的基孔肯雅熱個案數字大幅上升，房屋署7月31日公布已採取多管齊下的措施於轄下公共租住屋邨加強防控蚊患。圖為房屋署聯同其他政府部門及持份者採取聯合行動，加強防蚊滅蚊工作。（政府新聞處圖片）

2020年至今沒有錄得確診基孔肯雅熱

基孔肯雅熱方面, 本港自2020年起，本港至今沒有再錄得確診基孔肯雅熱的個案。而在2016至2019年每年錄得介乎1至11宗個案，全部為外地傳入個案。

佛山市錄得6,500宗基孔肯雅熱

截至7月30日佛山市已錄得超過6,500宗個案，絕大部分個案、有5,660宗在順德區錄得，全部均為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。此外，廣東省其他城市近日亦出現確診個案，澳門亦錄得6宗輸入個案。

2025年7月29日，廣東佛山，當地持續消殺蚊蟲，以控制基孔肯雅熱疫情。（視覺中國）

提醒市民做好保護措施

中心指會繼續和廣東省、澳門的衞生當局保持緊密聯繫，按照風險評估採取適當的防控措施，預防基孔肯雅熱在本港傳播，保障市民健康。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮提醒市民，如從受蚊傳疾病影響地區回港，應在14日內持續使用昆蟲驅避劑，並密切監察自身健康狀況，留意發燒、關節痛或皮疹等症狀。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。市民應切勿自行用藥，尤其是阿司匹林或非類固醇消炎藥（如布洛芬），因這些藥物可能引起嚴重副作用，例如增加出血風險。

防蚊措施

．徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞

．每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵

．汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內

．栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟

．在雨季前把凹凸不平的地面填平

．如有需要，可於門窗裝上防蚊網，或在室內地方使用隔蚊簾或蚊帳

．避免在叢林逗留

．戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑

