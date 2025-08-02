暴雨｜戶外展CHIIKAWA雕塑戴紫頭套露小尾巴　粉絲風雨不改照捧場

「CHIIKAWA DAYS」大型特展踏入第二日（2日）適逢周末，在黑雨下，室內展區如常開放，有不少粉絲風雨不改前往捧場。有前往遊覽的深圳旅客表示本身愛飲早茶，故喜愛港式飲茶系列的設計，花逾千元購買不少掛飾。有本地市民表示鍾情燒賣及蝦餃造型的Chiikawa公仔，「得香港先有」。



戶外的CHIIKAWA雕塑身穿紫色貼身頭套「擋雨」，露出下半身的小尾巴，造型趣緻。(洪芷菁攝)

網民：CHIIKAWA雨天造型似小偷 「搶匪寶寶」可愛惹笑

「CHIIKAWA DAYS」大型特展踏入第二日（2日）適逢周末，在黑雨下，兩個室外展區暫停開放。直至黑色警告移除後兩小時，按天氣情況重開。戶外的CHIIKAWA雕塑身穿紫色貼身頭套「擋雨」，露出下半身的小尾巴，趣緻的造型引起不少網民關注，有人形容是似戴絲襪頭套，外型如小偷，是「搶匪寶寶」，十分可愛惹笑，又指「有保護套就放心了」。

至於室內展區及供持有特展門票者的「持票人店」則如常開放。天氣不似預期，無改粉絲行程。深圳旅客黃小姐表示，展覽場地很大、有趣，並設計了很多場面，而她最喜歡有櫻花的粉色房間。她續指，在展館購買了不少掛件，共花了1,000多元港幣。她解釋，因為本身很喜歡飲早茶，很欣賞商品具香港「飲茶」文化特色的設計。她又表示，行完展覽及飯後會返回深圳，料在香港共消費約2,000元。

有網民指雨天造型十分惹笑。(洪芷菁攝)

「CHIIKAWA DAYS」大型特展踏入第二日（2日）適逢周末，在黑雨下，仍有不少粉絲前往捧場。（洪芷菁攝）

深圳旅客黃小姐表示，在展館購買了不少Chiikawa掛件，共花了1,000多元港幣。（洪芷菁攝）

睇完CHIIKAWA展 再去麥當勞買Chiikawa餐

深圳旅客謝小姐表示，「花多少錢看心情，看還有多少貨。」至於最喜歡哪些角色，她笑言：「博愛，都喜歡。」她解釋，這些角色都比較輕鬆活潑、可愛，認為觀看時「比較洗腦」、很解壓。

另外，她表示，會在展覽買文件夾等文具，也會替兩三位朋友代購，料花費1,000至1500元。她續指，之後會到麥當勞買Chiikawa 主題套餐、看電影及到海港城購物，但未有具體消費預算。

深圳旅客謝小姐表示，喜歡所有Chiikawa，「博愛，都喜歡」。（洪芷菁攝）

港人愛燒賣及蝦餃造型公仔

香港市民楊小姐指，最喜歡兔兔（Usagi），認為他很活潑可愛，「平時生活都好悶，如果睇嘅佢咁得意，我就會心情好。」她表示，去年在社交平台Instagram觀看到Chiikawa相關短片，便開始迷上。

她續指，想從展覽看看香港「飲茶」文化與Chiikawa結合的商品設計效果如何，並打算買燒賣及蝦餃造型的公仔，料花費約400至500元。

香港市民李小姐表示，「很開心，香港都可以有呢個展覽。」她期待觀賞場景及拍照，最喜歡兔兔(Usagi)這個角色，認為他很活躍及愛搗蛋，並希望購買「燒賣兔兔」，覺得飲茶文化的設計很特別，「得香港先會有」。