工展會｜開幕第二日遇黑雨　參展商苦呻人流減半　料生意額跌三成

「第5屆工展會購物節」今日踏入第二日，於機場亞洲國際博覽館舉行。今早天文台一度發出黑色暴雨警告信號，於午後改發黃雨，部份地區雨勢仍然持續。有參展商表示，暴雨期間人流較往年同期時段明顯減少一半，預料生意額亦下跌三成，更有參展商吐苦水：「（人流）直情少啦，你睇我做一日，好淒涼。」有深圳旅客稱，前往會場時未遇到大風大雨，全程乘搭交通工具，故未受影響。另有屯門居民指，趁雨勢漸弱出門前來，避免周日人潮。



今日(２日)下午接近1時半，展覽現場的人流情況。（洪芷菁攝）

今日(２日)下午接近1時半，展覽現場的人流情況。（洪芷菁攝）

下午接近1時半，展覽現場的人流情況。（洪芷菁攝）

「美味棧」參展商劉先生表示，今早黑雨期間，人流影響時間較短，其後一小時人們陸陸續續入場。他續指，受到暴雨影響期間，人流相比去年減少約一半，生意額估計減少三成。他指顧客以本港市民居多，而旅客則主要遊覽為主，購物意欲較弱。他續指會推出更多優惠及贈品吸引更多人光顧。

售賣港式食品的參展商職員鄧女士稱：「（人流）直情少啦，你睇我做一日，好淒涼。」、「想喊啦。」她又向記者展示紙箱中進帳的金額，並指人流減少了至少一半。

另有乾貨食品參展商職員表示，入場人士的消費力好低，「就算20蚊，啲人都嫌貴。」她認為生意額與人流多少的關係不大，「人流多冇用，試食多過買。」

「美味棧」參展商劉先生表示，今早黑雨期間，人流影響時間較短，其後一小時人們陸陸續續入場。（洪芷菁攝）

售賣港式小吃的參展商職員鄧女士指今日（2日）人流較少。（洪芷菁攝）

趁雨勢漸弱出行避人潮 市民：展品不及往年多

有參展商認為入場人士消費意欲不大，但有入場市民則反映展品不及往年多。其中喜愛參加美食節的梁太今日專程由屯門乘大會專車來捧場，她稱刻意趁雨勢漸弱便出門，以避開周日人潮，逛得較舒適。她表示，購買了雞、蝦片、飲品、蛋等食品，預算約花費數百元，但未有購買魚膠等較昂貴的產品，因為家中已有，而且在相熟店舖購買才較放心。

她續指，今次的展品不及往年多，加上近幾年，去過不少類似展覽，人們未必如以往積極消費，「唔駛一次過買得咁心急，舊時唔係，一年先一次，好似搏命咁，拖哂拉車，嚟完一次又一次。」

一家三口來遊覽的深圳旅客莫女士表示，從過關口岸前往會場時未遇到大風大雨，全程乘搭交通工具，故影響不大。她續指，目前花費了500至600元以購買食品為主。

一家三口來遊覽的深圳旅客莫女士表示，從過關口岸前往會場時未遇到大風大雨，全程乘搭交通工具，故影響不大。（洪芷菁攝）