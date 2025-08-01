基孔肯雅熱｜澳門確診首宗本地病例　與早前地盤患者有關聯

澳門衛生局周五晚（1日）公布，接獲一宗基孔肯雅熱（Chikungunya fever）病例報告，經調查確認與早前內地通報在新城A區工作人員關聯，病例在澳門確診，列為當地首宗本地基孔肯雅熱病例。患者為一名34歲男居民，居於黑沙環中街廣福安花園第8座，工作地點為新城A區地盤，病情穩定，在仁伯爵綜合醫院住院隔離治療中。



7月29日，澳門社會文化司司長柯嵐實地到地盤、衛生黑點、公園及周邊街道了解防控滅蚊工作。(澳門新聞局圖片)

本周日出現病徵檢測呈陰性 今上肢及胸部皮疹後變陽性

衛生局表示，患者於7月27日（本周日）出現咽痛，無發熱或關節痛等不適，當日進行基孔肯雅熱病毒檢測，結果為陰性。患者症狀持續並於今日出現雙上肢及胸部皮疹，即到仁伯爵綜合醫院就醫，經公共衛生化驗所檢測證實為基孔肯雅病毒陽性。

局方表示，患者旅遊史、出現症狀的時間及實驗室檢測結果，列為首宗本地基孔肯雅熱病例，與早前內地通報在新城A區工作人員關聯，屬於同一感染源頭。

7月29日，澳門衛生局及市政署持續加強對基孔肯雅熱高風險區域的滅蚊工作。(澳門新聞局圖片)

在新城A區地盤工作 珠海近日確診多名同地盤工作人員

患者工作地點是新城A區地盤，因應近日接獲內地通報多名居住於珠海的該地盤工作人員在珠海確診為基孔肯雅熱病例，日前衛生局舉行跨部門協調會議及成立地盤聯合防控小組，小組成員於本周聯同A區各承建商，每天對區內地盤開展積水和孳生源巡查工作，重點視察涉事地盤及鄰近地盤的防控工作執行情況，在現場提供滅蚊技術指導與反饋，確保各項防蚊滅蚊措施落實執行。而該地盤於7月30日已停工整頓，待覆查環境改善才可復工。

7月29日，澳門衛生局及市政署持續加強對基孔肯雅熱高風險區域的滅蚊工作。(澳門新聞局圖片)

衛生局會派員到黑沙環中街一帶滅蚊

衛生局表示，會派員到患者居所附近（黑沙環中街廣福安花園一帶）進行滅蚊工作，市政署則會在該區的市政設施如公園等進行化學滅蚊。同時，衛生局將加強區域內孳生源巡查，以減少和切斷傳播；亦會在患者居所附近設立攤位，向居民進行宣傳教育，呼籲清除家居積水、做好防蚊措施，以及安排出現疑似症狀的人士抽血檢查等。

基孔肯雅熱又稱屈公病（Chikungunya fever），是一種通過白紋伊蚊或埃及伊蚊傳播的傳染病。基孔肯雅熱的臨床表現、傳播方式、預防控制方法等均與登革熱類似。潛伏期為1至12天，通常3至7天，主要表現為發熱、嚴重關節痛，其他常見症狀包括：肌肉痛、頭痛、噁心、疲倦和皮疹等，多為輕症並持續數天。重症及死亡病例較少見，但關節痛可嚴重到影響個人活動並持續數周至數月，以對症治療為主。

7月29日，澳門社會文化司司長柯嵐實地到地盤、衛生黑點、公園及周邊街道了解防控滅蚊工作。(澳門新聞局圖片)

傳染病網頁

衛生局強調，基孔肯雅熱是通過帶病毒的白紋伊蚊叮咬人而傳播，不會直接人傳人，清除孳生源為最有效的預防措施，呼籲居民注意加強清除積水，杜絕蚊蟲孳生。此外，澳門亦已進入蚊媒傳播疾病的風險季節，再次提醒居民不要掉以輕心，做好「防蚊三招」共同防控基孔肯雅熱和登革熱等蚊媒傳播疾病：

1. 防止家居「孳生」蚊子，注意定期清除工作地點和家居周圍環境的積水，杜絕蚊蟲孳生。

2. 防止蚊子「進入」室內，家中可使用紗窗、蚊帳或開冷氣等措施，減少被蚊叮咬機會；

3. 防止戶外蚊子「叮咬」，在戶外活動時宜穿淺色長袖衫褲，並在皮膚暴露地方或衣服使用驅蚊劑，防止被蚊叮咬。

居民如有發熱、關節痛、皮疹等症狀應及時就醫，並告知醫生有關的居住地點或旅遊史；醫生應對懷疑基孔肯雅熱病人及時作出檢測和通報。衛生局公共衛生化驗所可提供基孔肯雅熱檢測服務。