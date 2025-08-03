基孔肯雅熱｜安達邨現首病例早上滅蚊　居民不擔心：絕對相信政府

本港出現今年首宗基孔肯雅熱輸入個案，患者是一名住在觀塘安達邨的12歲男童，當區關愛隊及區議員今日（3日）在屋邨內派發防蚊物資包，食環署派員滅蚊。



多名居民表示邨內沒有蚊患問題，暫不擔心感染風險。其中一人早前曾到佛山遊玩，認為該病症由蚊傳播「度度都有蚊…… 無得避、無得驚」，又稱「絕對相信政府」。有居民過往從不噴蚊怕水，但近日擔心受感染特意添置物資，會為家中小朋友噴上蚊怕水、穿長袖上衣及長褲。



食環署今早（3日）派人到安達邨滅蚊。（廖雁雄攝）

食環署今早（3日）派人到安達邨滅蚊。（廖雁雄攝）

食環署今早（3日）派人到安達邨滅蚊。（廖雁雄攝）

觀塘區議員張培剛（右）及許有為（左）今早於邨內派發防蚊物資包。（廖雁雄攝）

關愛隊派防蚊物資包 食環署滅蚊

早上約10時30分，安達邨一帶關愛隊向居民派發防蚊物資包，當中包括蚊怕水及防蚊資料冊，食環署亦派人在邨內滅蚊。觀塘區議員許有為表示，因防蚊及病症資訊充足，居民暫時沒有太多擔憂。觀塘區議員張培剛表示，今日下午會到觀塘不同地方派發防蚊包，冀提高居民防蚊意識。

屋邨內張貼防蚊小貼士通告。（廖雁雄攝）

本港出現今年首宗基孔肯雅熱輸入個案，患者是一名住在觀塘安達邨的12歲男童。（廖雁雄攝）

居民佘先生表示「度度都有蚊」，外出亦容易被蚊子咬，無法擔憂會否中招。（廖雁雄攝）

居民曾到佛山不擔憂：絕對相信政府

居民佘先生表示，早前曾到佛山住了兩天，不擔心患病。他認為「度度都有蚊…… 無得避、無得驚」，外出亦容易被蚊子咬，不應擔憂會否中招，只能做好家居衛生，避免蚊蟲滋生。

他又指安達邨環境乾淨，加上住高層，較少有蚊患問題。他知悉基孔肯雅熱是由蚊傳播，並非人傳人，相信不會有大規模傳播，又稱「絕對相信政府」處理情況。

居民鄭先生指出，屋邨內較少看見蚊患，不太擔憂基孔肯雅熱在屋邨內爆發。（廖雁雄攝）

居民為小朋友噴蚊怕水、穿長袖衣服務長褲

居民鄭先生亦指出，屋邨內較少看見蚊患，不太擔憂基孔肯雅熱在屋邨內爆發。他一家過往從不噴蚊怕水，但是次因擔憂小朋友健康，特意購買防蚊物資，會為家中小朋友噴上蚊怕水、穿長袖上衣及長褲。

邱同學及羅同學認為政府滅蚊措施充足，相信基孔肯雅熱不會在屋邨內爆發。（廖雁雄攝）

波友常被蚊咬 暫不擔憂未有噴蚊怕水

安達邨居民邱同學及羅同學表示在附近打籃球時常常被蚊叮咬，但認為政府滅蚊措施充足，相信基孔肯雅熱不會在屋邨內爆發。他們說家人曾提醒他們出門要使用蚊怕水及防蚊貼，但由於他們不太擔憂患病，故暫未使用。