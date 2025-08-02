基孔肯雅熱｜澳門出現第二宗確診本地病例　與早前地盤患者有關聯

澳門衞生局周六晚（2日）公布，再度接獲基孔肯雅熱（Chikungunya fever）病例報告，經調查確認與早前內地通報在新城A區工作人員關聯，屬同一感染源頭，病例在澳門確診，列為當地第二宗本地基孔肯雅熱病例。患者為一名34歲澳門女子，居於東方斜巷 8號群康大廈，工作地點為新城A區地盤。她目前病情穩定，正在山頂醫院住院隔離治療。



7月29日，澳門社會文化司司長柯嵐實地到地盤、衛生黑點、公園及周邊街道了解防控滅蚊工作。(澳門新聞局圖片)

周三出現紅疹等病徵即日求醫 今日檢測呈陽性確診

澳門衞生局表示，患者於7月22至29日期間，除了7月26日下午及27日休息外，均有上班；上月中旬曾到日本旅遊，其間沒有被蚊叮咬。至周三(7月30日)起，患者四肢開始出現紅疹，症狀持續，昨日（1日）並發現臉部出疹及發熱，即日到鏡湖醫院就醫；今日經公共衞生化驗所檢測證實為基孔肯雅病毒陽性。

衞生局又稱，將派員到患者住所附近採取滅蚊工作，範圍包括東方斜巷群康大廈、龍嵩正街、天通街一帶風險區域，並提醒居民注意，共同採取預防措施，加強防範蚊媒傳染病。

7月29日，澳門衛生局及市政署持續加強對基孔肯雅熱高風險區域的滅蚊工作。(澳門新聞局圖片)

7月29日，澳門衛生局及市政署持續加強對基孔肯雅熱高風險區域的滅蚊工作。(澳門新聞局圖片)

基孔肯雅熱又稱屈公病（Chikungunya fever），是一種通過白紋伊蚊或埃及伊蚊傳播的傳染病。基孔肯雅熱的臨床表現、傳播方式、預防控制方法等均與登革熱類似。潛伏期為1至12天，通常3至7天，主要表現為發熱、嚴重關節痛，其他常見症狀包括：肌肉痛、頭痛、噁心、疲倦和皮疹等，多為輕症並持續數天。重症及死亡病例較少見，但關節痛可嚴重到影響個人活動並持續數周至數月，以對症治療為主。

7月29日，澳門社會文化司司長柯嵐實地到地盤、衛生黑點、公園及周邊街道了解防控滅蚊工作。(澳門新聞局圖片)

傳染病網頁

衛生局強調，基孔肯雅熱是通過帶病毒的白紋伊蚊叮咬人而傳播，不會直接人傳人，清除孳生源為最有效的預防措施，呼籲居民注意加強清除積水，杜絕蚊蟲孳生。此外，澳門亦已進入蚊媒傳播疾病的風險季節，再次提醒居民不要掉以輕心，做好「防蚊三招」共同防控基孔肯雅熱和登革熱等蚊媒傳播疾病：

1. 防止家居「孳生」蚊子，注意定期清除工作地點和家居周圍環境的積水，杜絕蚊蟲孳生。

2. 防止蚊子「進入」室內，家中可使用紗窗、蚊帳或開冷氣等措施，減少被蚊叮咬機會；

3. 防止戶外蚊子「叮咬」，在戶外活動時宜穿淺色長袖衫褲，並在皮膚暴露地方或衣服使用驅蚊劑，防止被蚊叮咬。

居民如有發熱、關節痛、皮疹等症狀應及時就醫，並告知醫生有關的居住地點或旅遊史；醫生應對懷疑基孔肯雅熱病人及時作出檢測和通報。衛生局公共衛生化驗所可提供基孔肯雅熱檢測服務。