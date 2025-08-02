基孔肯雅熱｜港首宗輸入個案居安達邨　食環署房屋署邨外邨內殺蚊

【基孔肯雅熱/首宗輸入／衞生防護中心】一名居於觀塘安達邨的12歲男童上月到佛山旅遊兩星期﹐回港後確診基孔肯雅熱，是本港今年首宗基孔肯雅熱外地輸入個案。環境及生態局今日（2日）表示，食環署已即時在安達邨及入住醫院附近的地方，加強防治蚊患的工作；房屋署也隨即提升防蚊工作級別，放置蚊子陷阱、噴灑蚊霧、施放蚊油及蚊沙，加強全邨消毒。



環境及生態局周六（2日）於社交平台表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方加強防治蚊患的工作。(環境局Facebook)

環境及生態局周六（2日）於社交平台表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方加強防治蚊患的工作。(環境局Facebook)

環境及生態局今日（2日）於社交平台表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方，加強防治蚊患的工作，並向居民宣傳教育信息。

環境局指，為防範基孔肯雅熱傳播，與各決策局及部門和業界持份者通力合作，積極跟進防治蚊患的工作。其中，食環署在各分區召開「跨部門地區滅蚊專責小組」特別會議，協調前線等部門加強滅蚊；又邀請房屋署及物業管理公司在屋邨及屋苑滅蚊等。

當局表示，雖然基孔肯雅熱並非嚴重傳染病，但政府必須積極採取防蚊滅蚊行動，避免出現本地個案。當局對有關應急準備非常重視，「寧可備而不用，不可用而無備」，並預防基孔肯亞熱在本地扎根，變成風土病。

環境及生態局周六（2日）於社交平台表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方加強防治蚊患的工作，並向居民宣傳教育信息。(環境局Facebook)

環境及生態局周六（2日）於社交平台表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方加強防治蚊患的工作，並向居民宣傳教育信息。(環境局Facebook)

房屋署表示，一收到通知安達邨有居民確診基孔肯雅熱，隨即提升防蚊工作級別。工作之一主動出擊滅蚊，放置蚊子陷阱、噴灑蚊霧、施放蚊油及蚊沙，加強全邨消毒；另外從源頭截擊，堵塞渠蓋孔，清理渠口積水與雜草；聯合食環署職員檢視全邨蚊患情況，制定應對蚊子方案；在各座大堂當眼地方張貼防蚊小貼士，提醒居民記得清理花盆積水同垃圾。

房署呼籲居民攜手合作，及早採取防蚊及滅蚊措施，避免積水。

房屋署提升防蚊工作級別，署方人員今日在安達邨展開防治蚊患工作，並加強全邨消毒。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook圖片 )

房屋署提升防蚊工作級別，署方人員今日在安達邨展開防治蚊患工作，並加強全邨消毒。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook圖片 )

房屋署提升防蚊工作級別，署方人員今日在安達邨展開防治蚊患工作，並加強全邨消毒。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook圖片 )

房屋署提升防蚊工作級別，署方人員今日在安達邨展開防治蚊患工作，並加強全邨消毒。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook圖片 )

房屋署提升防蚊工作級別，署方人員今日在安達邨展開防治蚊患工作，並加強全邨消毒。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook圖片 )

房屋署提升防蚊工作級別，署方人員今日在安達邨展開防治蚊患工作，並加強全邨消毒。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook圖片 )

房屋署提升防蚊工作級別，署方人員今日在安達邨展開防治蚊患工作，並加強全邨消毒。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook圖片 )

房屋署提升防蚊工作級別，署方人員今日在安達邨展開防治蚊患工作，並加強全邨消毒。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook圖片 )