基孔肯雅熱｜本港現首宗輸入個案 公院會嚴格篩查病人外遊等紀錄
撰文：陶嘉心
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醫管局發言人今日（2日）公布，局方非常重視本港發現的基孔肯雅熱輸入個案，公立醫院已採取特別措施作出準備，會加強監察病人。
醫管局發言人表示，醫管局傳染病及緊急應變中央委員會早前已召開特別會議，討論應對基孔肯雅熱的特別措施及風險評估，公立醫院已採取一系列措施作出應對，包括採取「早發現、早檢測、早治療」的策略，已提醒急症室及門診的醫護人員提高警覺，加強監察有發燒、嚴重關節痛等相關徵狀的病人，嚴格執行病人篩查機制，包括病人的外遊紀錄、曾否到訪出現確診個案的地方，以及曾否被蚊子叮咬，以便及早識別懷疑個案。
公立醫院在發現懷疑個案後，會盡快安排將病人樣本送往衞生防護中心化驗，以便盡早確定病人是否感染基孔肯雅熱。如果病人確診，醫護人員會盡快為病人提供合適的治療。
發言人又指，醫管局傳染病中心及其他公立醫院，均以預留病床接收病人，局方會與衞生防護中心保持溝通密切監察情況，有需要可以隨時調動更多病床及人手照顧病人。醫管局亦有足夠的退燒及相關藥物，治療有需要的病人。
局方亦已提醒醫院，要加強滅蚊及清理積水工作，減低醫院附近範圍滋生蚊蟲傳播基孔肯雅熱的風險；醫院亦會督促工程地盤負責人，要嚴格執行滅蚊及清理積水的工作。
醫管局呼籲市民，如果從受基孔肯雅熱影響地區回港，在求診時應通知醫護人員，及早作出安排。
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