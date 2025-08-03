陳茂波：料全年經濟增長2至3%　經營帳目或轉盈　惟綜合帳續見紅

本港第二季經濟按年增長3.1%。財政司司長陳茂波預計第三季經濟會持續增長，但升幅未必及第二季，全年維持增長2%至3%的預測。他又指，今年股票交易勢頭不錯，受印花稅收入帶動，政府經營賬目本財政年度或扭虧為盈。不過由於政府致力發展北部都會區，綜合賬目仍會有赤字，但強調政府財政穩健和健康。



財政司司長陳茂波預計，第三季經濟會持續增長，但升幅未必及第二季。

關稅戰仍有不確定性 暫料全年經濟增長2%至3%

財政司司長陳茂波今日（3日）在商台節目《政好星期天》表示，第二季本地生產總值的3.1%增長主要由出口推動，因為4月初美國總統特朗普宣布加徵對等關稅，令很多出口商將貨品提早出口。他預計，第三季經濟持續增長，但增長勢頭尤其出口表現，未必及得上第二季， 又提到若美國9月降息，對營商環境和資產市場都會帶來幫助。

不過陳茂波估計，美國減息下半年減息速度較慢，同時關稅戰仍有不確定性，政府會繼續評估，暫時維持本港全年經濟增長2%至3%的預測。他又指，現時地緣政治風險揮之不去，資金進出快速或對金融市場造成衝擊，政府會密切注視。

本港上半年的新股市場集資額為全球第一，陳茂波認為顯示國際投資者對香港有信心。

上半新股市場集資額全港第一

另外，本港上半年的新股市場集資額為全球第一，陳茂波認為顯示國際投資者對香港有信心，又指以往有人抹黑香港、稱香港為「金融廢墟」的說法不攻自破。

他又提到，股票交易勢頭持續；印花稅增加，政府經營賬目本財政年度起或有盈餘。不過由於發展北部都會區涉及大量基建工程，在賣地收入仍未恢復下，綜合賬目仍會有赤字，他強調政府財政穩健和健康。

談到失業率上升，陳茂波表示，香港處於經濟轉型階段，一些新行業要群聚、「發大」、惠及其他行業，需要時間。政府明白零售、餐飲、建造業等行業正面對較大壓力，會透過不同計劃支持，願意與業界共同努力。不過，他強調業界自身亦要升級轉型，又鼓勵跨業界推出聯乘合作。