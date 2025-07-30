陳茂波料下半年維持經濟增長　形容餐飲、零售業「穩住勢頭」

政府今日（30日）發布《香港營商環境報告》，是政府繼2021年後再度發表報告。報告長約94頁，強調香港核心競爭力穩固，新的增長動力正在形成。財政司司長陳茂波指，香港去年經濟增長2.5%，今年首季增長3.1%，預告明日公布的第二季本地生產總值預估數字「保持增長勢頭，將會是連續第十個季度的增長」，預計下半年維持經濟增長。



對於餐飲零售業經營困境，陳茂波形容「香港餐飲、零售有穩住勢頭」，政府透過不同方式讓行業更快更好適應轉變。政府經濟顧問亦表示預料6月零售銷貨值保持穩定，消費氣氛改善，私人消費有望回升。



政府今日公布《香港營商環境報告》，是2021年後再度發表此份報告。（王晉璇攝）

陳茂波：餐飲、零售有穩住勢頭 經濟顧問：消費氣氛改善

零售業及餐飲面對經營困難，不過陳茂波形容「餐飲、零售有穩住勢頭」。他表示在轉型階段，餐飲要就市場變化、消費體驗轉變，政府亦會繼續為本地零售和餐飲企業提供不同計劃，例如資金週轉和資訊科技支援，讓行業更快更好適應轉變。

旅遊數據顯示，今年上半年訪港旅客錄得雙位數增長，其中國際旅客增幅尤為突出，陳茂波形容訪港人數的增長勢頭很好，將會推動如金融、體育、文化等不同盛事活動。他又表示未來將集中在深度遊和主題遊，「鼓勵私人機構舉辦不同項目，當局樂意提供協助。」透過這些措施，政府希望讓旅客「留多一兩晚」時間，帶動本地消費。

署理政府經濟顧問林幗瑛表示，5月零售銷貨值已止跌回升，預料6月數據保持穩定。7月訪港旅客按年增12%，反映消費氣氛改善，私人消費有望回升。

陳茂波指，「內地出口企業已重新佈局海外產業鏈緩減關稅戰影響，本地消費亦已穩住」。（王晉璇攝）

陳茂波：下半年維持經濟增長

《香港營商環境報告》提到，受到關稅戰的衝擊，全球各地正積極對外尋求投資機遇，全球資金將重新配置，指香港的核心競爭力穩固，新的優勢正在形成，正好能協助各國分散風險，吸引資金、企業、人才來港。政府會繼續主動識變、應變、求變，創造更好的投資和營商環境，適時採取不同政策措施，支援企業應對挑戰。

陳茂波指出，香港國安法的實施重建安全穩定的營商環境，使香港成為國際資金的「安全港」。過去一年，香港經濟增長2.5%，今年首季更錄得3.1%的增幅，預告明日公布的次季本地生產總值預估數字將保持增長勢頭，標誌着連續第十個季度的經濟擴張。他預計下半年維持增長。

陳茂波表示，香港金融市場表現亮麗，恒生指數去年上升18%，今年再升27%，上半年日均成交額達2,400億元。截止7月中，迎來52次IPO，集資額達1300億元，按年上升六倍。

陳茂波續指，香港在國際競爭力排名中表現突出，列舉瑞士洛桑管理學院（IMD）全球競爭力報告連續兩年上升四位至全球第三，加拿大菲沙研究所亦評香港為全球最自由經濟體。