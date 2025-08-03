陳奕迅澳門演唱會︱港人臨時｢被調位｣坐後十行　職員解釋惹不滿

歌手陳奕迅在澳門舉行世界巡迴演唱會最終站，吸引不少港人與內地歌迷買票入場。不過，首日（1日）演唱會出現小插曲引起觀眾不滿，多名購買最貴1980元門票的港人，到銀河綜藝館後臨時「被調位」，由一樓第三行變坐第十三行，亦有人由被調後了九行。職員當時解釋票務系統隨機抽位，設置舞台後才發現部分位置視線受阻，故封閉為觀眾調後位置。



有受影響觀眾不滿臨時調位，直斥主辦單位不合理，要求提供補償措施，例如與陳奕迅合照。亦有受影響觀眾坦言影響看表演的心情，質疑購票時竟不知視線受阻。當晚座上客之一、新民黨立法會議員何敬康接受《香港01》訪問表示，其同行多名朋友亦被要求臨時調位，坦言對安排感到失望，認為主辦方可考慮贈送演唱會周邊禮品或酒店餐飲劵，以釋除不滿。



歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站。

8月3日，歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站。（香港01攝）

8月3日，歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站。（香港01攝）

陳奕迅澳門銀河綜藝館舉行六場演唱會

陳奕迅上周五（1日）起，一連兩個周末在澳門銀河綜藝館舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站，共6場演出。首場演唱會開場前，在最接近舞台的1980元票價座位區，發生一件小插曲。

多名香港歌迷入場「被調位」 有人被安排調後十行

多名香港觀眾到場後，才獲帶位的職員通知，座位臨時封閉要調位。有觀眾表示原本坐台右一樓第三行，卻被安排坐到第十二行，即「V排」；亦有觀眾原本坐第三行，最終坐後十三行，變坐「S排」。雖然座位票價同樣是1980元，但至少五名受影響觀眾先後不約而同表達不滿。

負責帶位的女職員經要求下，為受影響部分觀眾記錄電話、電郵資料，以作跟進。她解釋演唱會門票是隨機抽籤售賣，提到舞台設置好才發現視線受阻，故臨時封閉部分座位，安排調位。

8月3日，歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站。多名香港觀眾到場後，才獲帶位的職員通知，座位臨時封閉要調位。（觀眾提供）

舞台設置後才發現視線受阻 「被調位」歌迷斥不合理

受影響的陳小姐直斥安排不合理，理應購票時已知道視線受阻的座位，卻容許售賣，到表演當天才強行要求調位，影響看表演的心情，坦言應給予補償方案，例如贈送紀念品以釋怒氣。另一名受影響的女歌迷亦不滿到場後才被調後九行， 「我唔係要怪你呀，不過你要向上頭反映」，提出補償要求，包括與陳奕迅合照。至演唱會結束後，未有職員進一步跟進投訴。

8月3日，歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站。多名香港觀眾到場後，才獲帶位的職員通知，座位臨時封閉要調位。（觀眾提供）

新民黨立法會議員何敬康認為主辦方可加強溝通，當得知會有一定數量市民受影響時，除了再深入解釋外，可以向受影響市民提供補償方案。（資料圖片/王力圖攝）

何敬康對臨時調位安排失望 促提供補償方案

新民黨立法會議員何敬康當晚也是座上客，他表示同行多名朋友亦受到臨時封閉座位影響要調位，到達會場才得知座位因為視線問題而封閉，頓時覺得有點失望。他說數個月前香港啟德體育園Coldplay演唱會，有觀眾購買了視線受阻門票後投訴，絕對理解主辦方的做法，希望避免市民因為視線範圍限制投訴和不高興，但是今次觀眾是到達會場才知道要調位，坦言一定對安排感到失望。

8月3日，歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站，在澳門銀河綜藝館舉行。（香港01攝）

他認為主辦方可加強溝通，當得知會有一定數量市民受影響時，除了再深入解釋外，可以向受影響市民提供補償方案，「他們也不是要求退票或金錢賠償，可以考慮贈送一些演唱會周邊禮品或酒店餐飲券」，相信市民會將失望的情緒放低繼續欣賞演唱會。他希望主辦方想辦法理解和照顧市民失望的心情，令大家開心欣賞演唱會。

香港汲取「視線受阻」經驗 要求主辦方售票時列明

本港啟德體育園今年四月Coldplay演唱會曾售賣「視線受阻」門票，事後消委會接獲238宗投訴，不滿門票沒顯示「視線受阻」，隨後香港政府要求主辦方售票時列明受阻位。