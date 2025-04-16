Coldplay演唱會︱一圖看視線受阻位分布　有$2099位負角度睇騷

英國樂隊Coldplay上周在啟德體育園主場館舉行四場演出，不過，連日有不少觀眾大呻，持逾兩千元門票，卻驚覺座位處於舞台後側，全程要「負角度」看表演，《香港01》綜合接獲的投訴和網上意見，整理苦主「視線受阻」的分佈位置。消委會總幹事黃鳳嫺今早（16日）在電台表示，截至昨晚，已接獲94宗有關投訴，已聯絡消費者索取交易紀錄，並已將部份個案交予主辦方及售票方跟進。



《香港01》綜合接獲的投訴和網上意見，整理苦主「視線受阻」的分布位置。（香港01製圖）

比對Coldplay演唱會觀眾分享的圖片與座位表，視線受阻的重災區處於舞台兩側，票價分別售2099元、1699元、1299元及999元。有不少苦主形容是「負角度後台位」，特別是持2099元門票的觀眾，視線被大型黑布和器材遮擋，幾乎全程看不到樂隊，甚至「睇住工作人員出出入入」（見另稿）。有觀眾在網上自嘲，入場看Coldplay，變了看「Crewplay」，即後台工作人員表演。

另外，在舞台斜前方、藍色區域範圍，有持999元的觀眾門票亦「當災」，位置被主場館的樓梯，遮擋了大部份視線，未能看到三份二的舞台。

而視線受阻得最嚴重的，是最近台前又在後側的座位，由於舞台有一定高度，坐在最前的觀眾抬頭只看得到舞台，而看不到舞台上有甚麼。（網上圖片）

涉94宗「視線受阻」投訴 涉兩類觀眾

消委會總幹事黃鳳嫺指出，截至昨晚接獲94宗涉及「視線受阻」的投訴，投訴的消費者分為類，一類稱在購票時，網站沒有說明該座位視線會受阻，觀眾在入場前才發現門票印有「視線受阻」的字眼，因此感到受騙；另一類是購票時，已知悉視線會受阻，但入場後發現「阻得太緊要」。

她表示，消委會正向投訴人索取交易紀錄等資料，並已接觸主辦單位及售票機構，陸續轉交個案讓他們跟進。黃鳳嫺透露，有投訴人主要希望藉此表達不滿，亦人表明要求賠償。

比照過苦主分享的圖片與座位表後，發現在舞台後側的座位是重災區，有關位置門票分別售2099元、1699元、1299元及999元。（網上圖片）

消委會：主辦方應提升資訊透明度

黃鳳嫺說過去不同表演活動都會有類似投訴，如太近喇叭感到吵耳，或要全程對柱子等。她認為，設計舞台時，需要研究座位視線受阻的程度，「一早設計點賣啲飛」，思考是否可售出門票。

她表示，若果門票已列明「視線受阻」，主辦方也可交代受阻程度和如何受阻，讓消費者判斷是否購買。她指，主辦方應「經一事長一智」，今次雖成功出售所有門票，但演出後引起投訴或負面報道，會為機構留下負面形象。

比照過苦主分享的圖片與座位表後，發現在舞台後側的座位是重災區，有關位置門票分別售2099元、1699元、1299元及999元。（網上圖片）

在舞台斜前方、藍色區域範圍亦有觀眾被主場館的樓梯，遮擋了大部份視線，恰巧看不見Coldplay。（網上圖片）