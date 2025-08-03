大熊貓龍鳳胎生日｜楊紫瓊獲贈生日特別版LABUBU　社交平台分享

【大熊貓／海洋公園／加加／得得／一歲生日／LABUBU／旅發局】港產大熊貓龍鳳胎加加和得得（即家姐細佬）將於8月15日迎接一歲生日。文體旅局帶領旅發局推出一連串慶祝活動，包括聯同LABUBU之父龍家昇合作，設計大熊貓生日特別版。旅發局並邀請「星級」世界熊貓好友開箱，在社交平台分享該款特別版，並分享加加和得得生日的喜悅。其中，女星楊紫瓊周日（3日）便在IG分享相關圖片。



女星楊紫瓊在Instagram發帖分享開箱LABUBU x Panda Twins 生日禮盒。（楊紫瓊IG圖片）

其中，同於8月生日的女星楊紫瓊，周日（8月3日）在Instagram發帖分享開箱LABUBU x Panda Twins 生日禮盒，稱為港產大熊貓龍鳳胎慶祝首個生日。

她並帶同該特別版LABUBU到荷里活露天劇場（Hollywood Bowl) 的活動拍照，及感謝旅發局「送來最棒的同伴」。

旅發局聯同今年爆紅潮流玩具LABUBU之父龍家昇合作，設計大熊貓生日特別版LABUBU，為龍鳳胎送上祝福。市民及旅客8月到訪海洋公園即可參加抽獎活動「LABUBU x Panda Twins日日獎」。

女星楊紫瓊在Instagram發帖分享開箱LABUBU x Panda Twins 生日禮盒。（楊紫瓊IG圖片）

8月到訪海洋公園可參加抽獎特別版LABUBU

該款特別版LABUBU身高約18厘米，頭戴派對帽，顏色與大熊貓最愛的翠綠竹葉相同，眼珠則變成「心心眼」，抱起小巧可愛的加加和得得，設計充滿獨特細節。

所有到訪海洋公園人士可預先到活動網站登記，其後在8月1日至31日期間到訪海洋公園參加抽獎，便有機會獲取生日禮盒乙份，內附特別版LABUBU及生日賀卡。另外8月15日至17日生日慶典期間，更加碼送出更多生日禮盒。

女星楊紫瓊在Instagram發帖分享開箱LABUBU x Panda Twins 生日禮盒。（楊紫瓊IG圖片）