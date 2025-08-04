持「行街紙」印尼漢不憤被「飛」　腐液淋女友兼打其臉　認罪候判

持「行街紙」留港的印尼漢，疑不憤任女傭的印尼女友提出分手，得知女方行蹤後，從後尾隨，並用高濃度硫酸倒向女友背部，之後並打女友的臉，及搶去她的電話，女方送院後證實背部有多處二級燒傷。印尼漢被捕後稱，有與女方行伊斯蘭式婚禮，但沒有正式註冊，他懷疑前女友移情別戀而感到憤怒。今(4日)在高等法院承認向事主淋腐蝕性液體和普通襲擊，法官替印尼漢索取心理報告，以評估其重犯機會，把判刑押後至2025年11月10日。



男被告RUSADI Didi，36歲，是一名在港提出免遣返聲請的人士，承認意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體，和普通襲擊兩罪，控罪指他於2023年2月17日，在元朗擊壤路為意圖造成身體嚴重傷害而向X淋潑硫酸，和襲擊X。

被告RUSADI Didi在高等法院向前女友X淋腐液。(黃浩謙攝)

被告與X曾同居約4個月

案情指，女事主X於2019年來港任外傭，她於2022年2月透過Facebook認識被告。兩人隨後拍拖，並於同年9月開始在北角一單位同居。兩人於2023年1月分手，X搬離北角的單位，兩人自此未有聯絡。

被告拉開事主衛衣倒入腐液

X於2023年2月17日往元朗見朋友。她於早上11時左右，在元朗擊壤路從巴士下車。惟她途經一間便利店時，戴上黑色口罩和鴨舌帽的被告，突然拉開X衛衣的後方，然後向X的背倒下腐蝕性液體，X的背感到灼熱和痛楚。

淋腐液後再打X右臉及搶走X手機

被告又從後拉著X的左手，並用右手打X的右邊臉。X問被告以什麼液體淋她的背，被告未有回答，並用手推X數次。X因背部和膝蓋感痛楚，要求到公廁清洗。但X進入公廁前，被告取走X的手機。

X向途人求助及報警

X在公廁內向途人求助，著對方替她報警。警員到場時，被告逃離現場。他其後被捕，警員在其褲袋找到一樽載有腐蝕性液體的玻璃樽。此外，被告當時戴上一對雙層的手套。

被告懷疑X另有男友

被告因此被捕，警誡下保持緘默。他在錄影會面稱，於2021年以伊斯蘭教儀式和X結婚，但兩人沒有正式註冊。他續指曾有男子致電X，認為X有男朋友，所以和他分手。因X離他而去，被告感到憤怒和疲倦。被告從他人口中得知，X將會到元朗，他亦因此到元朗。他見到X並跟隨她約三分鐘，便淋潑腐蝕性液體。

X有百分之2皮膚二級燒傷

此外，X的衛衣和T恤因被淋潑腐蝕性液體，被燒至出現多個洞。而X先被送至博愛醫院，醫生發現她的背和膝頭有多處傷口，其面積介乎一厘米至數厘米不等，醫生替其傷口進行沖洗。她其後被轉送至屯門醫院，醫生認為她的背部有多處二級燒傷，佔身體皮膚2個百分比，她的額頭和膝頭等亦有多處一級燒傷。

腐液硫酸濃度達95%

而政府化驗師則指，在被告褲袋檢獲的一樽腐蝕性液體，認些液體為硫酸，其濃度為95個百分比。

案件編號：HCCC57/2025