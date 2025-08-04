輸入外勞｜淨康集團無合理理由拒聘本地求職者　一年內不准申外勞

政府自2023年9月起推出補充勞工優化計劃，首次有公司被「行政制裁」。勞工處今（4日）指，淨康集團有限公司早前參與計劃，在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。勞工處實施制裁，7月31日起一年內拒絕處理該公司提交的輸入勞工申請，並中止處理其已提交的申請。



淨康集團有限公司在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。（淨康集團網站圖片）

淨康集團有限公司在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。（淨康集團網站圖片）

根據淨康集團網站，該集團提供一站式害蟲防治、深度消毒及清潔、空氣淨化服務，協助處理白蟻、螞蟻、床蝨、蟑螂和各種有害昆蟲，人員有20多年經驗。網站列出「見習生（業務拓展）」招聘廣告，招聘應屆畢業生或擁有1至3年工作經驗人士。

勞工處：必須嚴格遵守規定 優先聘用本地勞工

勞工處發言人提示，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工。「補充勞工優化計劃」訂明僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。

淨康集團有限公司在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。（淨康集團網站圖片）